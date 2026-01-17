Врач-комбустиолог рассказал, как определяется отморожение и как уберечь себя от этого

В Беларуси с приходом сильных морозов увеличилось число холодовых травм. За последние два месяца Министерство здравоохранения зафиксировало 3 681 пострадавшего. Из числа всех пациентов, обратившихся в учреждения здравоохранения с гололедными травмами либо переохлаждением, 587 человек - дети.

Врач-комбустиолог ожогового отделения больницы скорой медицинской помощи Минска Артемий Боровицкий рассказал, что в его отделение поступают пациенты с жалобами на отморожение (отек конечностей, появление пузырей, боли, проблемы с подвижностью в суставах), а также пациенты с ожоговыми повреждениями.

Говоря о необратимых последствиях, медик отметил, что для их возникновения большое значение имеют такие факторы, как температура и влажность на улице, а также общее состояние организма пациента: кому-то хватает и 20 минут, кому-то - несколько часов. По словам специалиста, молодые люди в отличие от пожилых или ослабленных могут более длительное время находиться на холоде.

Артемий Боровицкий:

"Отморожения могут появляться и в плюсовую температуру. У медиков есть такое понятие, как "влажный холод". Еще со времен Первой мировой войны появилось такое понятие, как "траншейная стопа" - когда длительное нахождение конечностей во влажной среде при плюсовой температуре вызывало холодовые повреждения".

Есть четыре степени отморожения, рассказал врач-комбустиолог и отметил, что проявляться они начинают после отогревания конечности. "В первые моменты мы не можем до конца определить степень отморожения. Однако когда начинается отогревание конечности, мы можем определить по виду, по наличию капиллярного пульса, болевой чувствительности, отеку, цвету конечности. Отморожение первой и второй степени является поверхностным и заживает самостоятельно. Если у пациента есть повреждения кожных покровов, ему делаются перевязки. Отморожения третьей и четвертой степени - это уже отморожения глубокие, требующие оперативного вмешательства, удаления некротических тканей, пластических операций, иногда даже доходит ампутации", - сказал Артемий Боровицкий.

В морозную погоду лучше не носить на пальцах украшения, т. к. металл (например, золото) является проводником холода. И даже если не произошло отморожения, после согревания конечности начинают опухать и отекать, поэтому любые кольца, украшения могут выступить как сдавливающий фактор и передавить маленькие сосуды, вследствие чего человеку может потребоваться неотложная помощь, в том числе и спасателей МЧС.

Медик предостерег от необдуманных действий и самостоятельного лечения, которое может привести к печальным последствиям.

В морозную погоду одеваться нужно потеплее, но одежда и обувь не должны быть тесными. Между слоями одежды должна быть прослойка воздуха, это будет создавать карманы, позволяющие удерживать температуру тела. "Естественно, необходимо закрывать открытые участки тела - лицо, шею, руки. Носите теплую обувь, носите перчатки, варежки, шапки, можно шарфом закрывать нос", - посоветовал врач-комбустиолог.