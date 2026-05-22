Время конкретных дел: семинар для руководителей региональных СМИ стартовал в Минске 22 мая

В Минске сегодня собрались представители региональных СМИ из Бреста, Гродно, а также Витебской области - всего около 70 человек. В основном это руководители телерадиовещательных и печатных СМИ. В течение дня идет обсуждение самых актуальных вопросов, которые ежедневно возникают в информационной работе редакций.

Елизавета Борбот, главный редактор программы "Вектор ТВ" телеканала "Звязда" г. Новополоцка: "Профессия журналиста - это такая профессия, в которой ты не можешь не учиться на постоянной основе. Это непрерывный процесс. И нам, главным редакторам, руководителям СМИ, действительно важно учиться чему-то новому не только от экспертов в сфере, но и от коллег, потому что мы тоже можем друг друга чему-то научить. И с учетом того, что продолжается информационная война против нашей страны, с учетом развития технологий, появления новых социальных сетей, мы должны держать руку на пульсе и быть готовыми в случае необходимости, а она действительно есть, встать на этот фронт и защищать нашу страну".