Время конкретных дел: семинар для руководителей региональных СМИ стартовал в Минске 22 мая
Объективность, оперативность, достоверность. Как сегодня должны работать региональные средства массовой информации в условиях информационной войны? Семинар для руководителей региональных СМИ стартовал сегодня в Минске.
Оценка и актуальные вопросы развития и повышения эффективности работы региональных СМИ в условиях трансформации медиаландшафта - ключевая тема первого обучающего семинара для руководителей региональных СМИ.
В Минске сегодня собрались представители региональных СМИ из Бреста, Гродно, а также Витебской области - всего около 70 человек. В основном это руководители телерадиовещательных и печатных СМИ. В течение дня идет обсуждение самых актуальных вопросов, которые ежедневно возникают в информационной работе редакций.
Елизавета Борбот, главный редактор программы "Вектор ТВ" телеканала "Звязда" г. Новополоцка: "Профессия журналиста - это такая профессия, в которой ты не можешь не учиться на постоянной основе. Это непрерывный процесс. И нам, главным редакторам, руководителям СМИ, действительно важно учиться чему-то новому не только от экспертов в сфере, но и от коллег, потому что мы тоже можем друг друга чему-то научить. И с учетом того, что продолжается информационная война против нашей страны, с учетом развития технологий, появления новых социальных сетей, мы должны держать руку на пульсе и быть готовыми в случае необходимости, а она действительно есть, встать на этот фронт и защищать нашу страну".
Отметим, инициатором образовательного тренинга выступила Администрация Президента Беларуси. А нынешний практикум дал старт серии образовательных проектов для региональных медиа.