"Время сейчас такое": депутат Данилович объяснил, почему в Беларуси уделяют большое внимание науке

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ноябре провел большое совещание по вопросам развития науки. Почему глава государства лично держит на контроле вопросы в этой сфере, рассказал в "Актуальном интервью" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вячеслав Данилович.

Депутат отметил, что внимание руководства страны к научной сфере абсолютно закономерно в нынешних условиях: "Время сейчас такое, требует максимальной отдачи от научных исследований, потому что дальнейшее успешное развитие нашего общества, нашего государства, нашей экономики невозможно без наличия передовых научных разработок и их практического внедрения в различные отрасли.

Безусловно, научная сфера обеспечивает технологический суверенитет. Важно быть способным развивать ключевые моменты в технологиях собственными силами на основе своих научных исследований и разработок. Вячеслав Данилович

"Наука всегда должна интересовать государство, которое думает о своем будущем и успешном развитии. Потому что наука - это всегда передовой край. И как образно сказал наш Президент Александр Лукашенко, если не дай бог мы остановимся в научной сфере, то мы упадем и нас затопчут те, кто идут следом за нами. Об этом никогда нельзя забывать. Движение, как говорится, это жизнь. И в научной сфере точно так же. Наука не должна замирать, она должна двигаться вперед", - подчеркнул он.

Особое внимание на совещании уделили преемственности и формированию научных школ. "В науке, как и в принципе в развитии общества государства, очень важна преемственность. Это тоже отмечалось главой государства. Говорилось о том, что важно не количество, а качество, прежде всего, и ученых, и научных исследований, также было подчеркнуто то, что важно формировать научные школы в тех направлениях, в которых у нас уже сформирован хороший базис, - обратил внимание депутат. - Важно этот потенциал не потерять, но для этого ведущие ученые должны иметь свои научные школы, своих учеников, которые дальше будут продолжать эти направления исследовать".