Вручение распоряжений, изучение задачи, смотры частей - Вольфович о проверке ВС

Второй этап внезапной проверки боеготовности по поручению Президента Беларуси проходит в Вооруженных силах. Масштабный экзамен - в активной фазе. Сразу несколько частей были приведены в готовность.

Утром 11 февраля госсекретарь Cовета Безопасности Александр Вольфович посетил танковый батальон 120-й отдельной механизированной бригады.

"Сегодня держат экзамен подразделения воинских частей, которые вчера были приведены в те или иные степени боевой готовности. Вчера был очень интенсивный день с вручением распоряжений ряду бригад в различных регионах нашей страны, изучением той задачи, которую поставил Президент перед проверяемыми воинскими частями. После этого были проведены смотры частей, у которых предусмотрены небольшие сроки готовности, то есть частей, которые получают задачу и в считанные часы начинают выполнять задачи в соответствии с предназначением, занимают те или иные рубежи", - отметил Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси.

