3.68 BYN
3.01 BYN
3.41 BYN
"Все пятеро не вернулись больше к матери". Монументу Анастасии Куприяновой исполняется 50 лет
В регионах Беларуси накануне 9 Мая памятные медали и подарки получили ветераны. Да, их все меньше. Но те, кто есть все еще могут рассказать истории своей жизни. Алексей Кондратенко о Великой Отечественной глазами тех, кто встретил Великую Победу в мае 1945-го!
Не успев окончить 7 классов, юная Лидия Сушкевич стала помогать партизанам. Уроженка Жодино - тогда еще деревни - добывала ценную информацию и передавала красноармейцам. Вслед за драматичной юностью и разрухой были годы созидания. Лидия Андреевна работала в лесном хозяйстве. Тот самый День Победы 45-го помнит и сегодня.
"Когда подходили наши войска до Борисова, то был сильный грохот. Мы уже узнали, это было ночью, что война заканчивается. Мы бежали сломя голову, кричали, люди плакали, так были мы рады", - со слезами на глазах вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Лидия Сушкевич.
В городе машиностроителей много лет чтут память Анастасии Куприяновой. Пятеро ее сыновей ушли на фронт и не вернулись. В честь младшего - Петра Ивановича - Героя Советского Союза - названа и жодинская средняя школа номер один. Здесь есть большой тематический музей.
"Недавно произошло масштабное обновление музея, добавились экземпляры. Петр Куприянов совершил героический подвиг, он повторил подвиг Матросова, таких было очень мало", - ученик жодинской СШ № 1 имени П. И. Куприянова Кирилл Андрушкевич.
Сегодня в Жодино уделяется большое внимание патриотическому воспитанию детей и молодежи. И в этом весомые заслуги у первой школы.
У монумента советской матери-патриотки Анастасии Куприяновой в этом году своя памятная дата. Юбилейная. Мемориал в Жодино установили 50 лет назад. И здесь есть повод снова вернуться к историям жизни Лидии Сушкевич и Петра Куприянова.
"Когда то в 30-е годы они были одноклассниками. Они сидели за одной партой и хорошо знали друг друга, о нем самые теплые воспоминания. А сам Петр отображен в монументе самым последним, он оборачивается и словно говорит матери: "Мамочка, мы вернемся". Фотография этого монумента находится в учебнике по истории 9 класса, а такого рода памятника в Беларуси больше нет, а во всем мире единицы", - рассказал директор Жодинского краеведческого музея Дмитрий Минич.
К своему дню рождения готовится и жодинская школа имени Петра Куприянова. Ей в следующем году исполнится 95 лет.