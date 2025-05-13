"Все замерли в ожидании". Аналитик о перемирии в тарифной войне США и Китая

США и Китай объявили перемирие в тарифной войне, оно продлится 90 дней. Договоренность достигнута на переговорах в Швейцарии.

На этот период Пекин снижает импортные пошлины на американские товары до 10 %, а Вашингтон будет облагать китайские товары 30-процентным сбором. Это дает время на поиск долгосрочных решений, которые могут остановить торговую войну.

Что это может значить для экономик двух стран и для всего мира, в студии "Первого информационного" рассказала аналитик Юлия Абухович.

Данную договоренность на 90 дней эксперт назвала передышкой. "Все замерли в ожидании, потому что в последнее время после прихода Трампа к власти мир лихорадит. Говорят о том, что разваливается глобализационный мир, и действительно, по крайней мере, трещину он уже дал достаточно серьезную. И в эту 90-дневную передышку верят с трудом, и не то что затаились в надежде, а наоборот, стараются закупить, стараются приобрести то, на что потом опять могут ввести огромные пошлины. Рынки замерли. Обвала не было, но они уже как-то более позитивно реагируют. Потребители вздохнули облегченно, потому что, наконец-то, они смогут покупать товары по привычным для них ценам. Мир замер, потому что не знает, что будет дальше".

При этом эксперт отметила, что ни одно из обещаний Трампа не было выполнено до конца.