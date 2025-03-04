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Всегда держать руку на пульсе. В Гомеле обсудили приоритеты идеологической работы на 2025 год
Работать с различными целевыми группами - задача для идеологического актива страны. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов на заседании коллегии комитета идеологической работы и по делам молодежи Гомельского облисполкома. Отметили и достижения идеологической вертикали - смелое внедрение глубокой аналитики, оценка и оперативная реакция на вбросы.
Вместе с тем работа в предэлекторальный и электоральный периоды выявила ниши роста. Так, важно наладить контакт и охватить те коллективы и целевые группы, для которых идеологи – нечастые гости, в том числе коммерческие предприятия и люди бизнеса.
Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
"Стратегические и геополитические цели наших оппонентов в отношении нашей страны никуда не делись. Сейчас они проведут оценку эффективности тех средств, которые они вкладывают, тех реализаторов планов и программ, которых они нанимали субподрядчиками и подрядчиками, и будут заново вести здесь информационную пропагандистскую работу. Поэтому всегда держать руку на пульсе 24/7. Чтобы не дать им достигнуть этой цели, нужно работать слаженно и дружно".
Переформатирование идеологической работы предполагает применение новых методов взаимодействия с целевыми аудиториями, более широкое присутствие на удобных для коммуникаций цифровых платформах.