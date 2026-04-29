Всего 3,4 % малообеспеченных - как Беларуси удается держать уровень бедности на минимуме

Доля малообеспеченного населения в Беларуси составляет всего 3,4 %. Это самый низкий показатель за всю историю статистических наблюдений в стране. Об этом заявила председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева в "Актуальном интервью".

"В Беларуси доля малообеспеченного населения равна 3,4 %. Это один из самых низких показателей. И на самом деле это самый низкий показатель за историю наблюдений в Республике Беларусь. Но это было достигнуто только благодаря тому, что наша страна является социально ориентированной и нацелена на человека и его поддержку", - отметила Инна Медведева.

Она подчеркнула, что Беларусь продолжает следовать социально ориентированному курсу, выбранному более 30 лет назад, даже в условиях глобальной нестабильности: "Очень важно, что сегодня Республика Беларусь старается продолжать избранный 30 лет назад путь, который сказывается на доходах населения, что очень важно сегодня в условиях нестабильности в мировой экономике, политической ситуации в странах, гонке вооружений. Людям не предоставляются услуги здравоохранения, образования в том объеме, который необходим. Снижается уровень доходов населения. Сами эксперты даже говорят об энергетической бедности" (в других странах - прим. ред.).

По ее словам, в республике сохраняется стабильная и даже снижающаяся доля расходов населения на жилищно-коммунальные услуги. "В Беларуси же платят за аренду жилья, за коммунальные платежи, за электроэнергию. Но их доля в общих расходах остается постоянной. Более того, она снизилась на 0,5 процентных пункта, а для малообеспеченного населения - на 1,1 %", - привела конкретные данные Инна Медведева.

И это еще раз говорит о том, что меры правительства и государства направлены на уязвимые слои населения. Инна Медведева