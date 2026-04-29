Всего 3,4 % малообеспеченных - как Беларуси удается держать уровень бедности на минимуме
Доля малообеспеченного населения в Беларуси составляет всего 3,4 %. Это самый низкий показатель за всю историю статистических наблюдений в стране. Об этом заявила председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева в "Актуальном интервью".
"В Беларуси доля малообеспеченного населения равна 3,4 %. Это один из самых низких показателей. И на самом деле это самый низкий показатель за историю наблюдений в Республике Беларусь. Но это было достигнуто только благодаря тому, что наша страна является социально ориентированной и нацелена на человека и его поддержку", - отметила Инна Медведева.
Она подчеркнула, что Беларусь продолжает следовать социально ориентированному курсу, выбранному более 30 лет назад, даже в условиях глобальной нестабильности: "Очень важно, что сегодня Республика Беларусь старается продолжать избранный 30 лет назад путь, который сказывается на доходах населения, что очень важно сегодня в условиях нестабильности в мировой экономике, политической ситуации в странах, гонке вооружений. Людям не предоставляются услуги здравоохранения, образования в том объеме, который необходим. Снижается уровень доходов населения. Сами эксперты даже говорят об энергетической бедности" (в других странах - прим. ред.).
По ее словам, в республике сохраняется стабильная и даже снижающаяся доля расходов населения на жилищно-коммунальные услуги. "В Беларуси же платят за аренду жилья, за коммунальные платежи, за электроэнергию. Но их доля в общих расходах остается постоянной. Более того, она снизилась на 0,5 процентных пункта, а для малообеспеченного населения - на 1,1 %", - привела конкретные данные Инна Медведева.
И это еще раз говорит о том, что меры правительства и государства направлены на уязвимые слои населения.
Она заверила, что работа по сохранению достигнутого низкого уровня бедности будет продолжена. "Сегодня выработаны все мероприятия для того, чтобы мы сохраняли ту планку, которую мы сегодня достигли и поддерживали ее на уровне. Поэтому мы все совместно (госорганы, правительство) должны работать, чтобы отслеживать ситуацию", - заключила она.