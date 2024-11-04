ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик

Автор:Александра Гойтан

Душистое приобретение, которое не просто записано в кулинарной книге, имеет статус историко-культурной ценности Беларуси. Всеобщую известность семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик из Любанского района приобрел 4 года назад.

Секреты приготовления полезной выпечки передаются из поколения в поколение - и вот уже более 100 лет. Об ингредиентах хлебного ремесла -  в видео.

регионыкультуратрадицииеда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все