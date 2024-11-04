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Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Автор:Александра Гойтан
Душистое приобретение, которое не просто записано в кулинарной книге, имеет статус историко-культурной ценности Беларуси. Всеобщую известность семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик из Любанского района приобрел 4 года назад.
Секреты приготовления полезной выпечки передаются из поколения в поколение - и вот уже более 100 лет. Об ингредиентах хлебного ремесла - в видео.
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