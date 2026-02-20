Встречи с поэтами, открытые уроки - как звучит материнское слово в детском саду, школе, университете

Тематические мероприятия, встречи с поэтами и писателями, презентации книг и выставок, квесты и интерактивы, открытые уроки и концерты. Вся неделя - в честь материнского слова. А уже 21 февраля отметим День родного языка.

Ко Дню родного языка

Детский сад - первое учреждение, куда из семьи попадает маленький белорус. Именно здесь он открывает для себя мир куда больший, чем родительский дом. Почувствовать себя гражданином своей страны и наследником безграничного национального богатства на начальной ступеньке помогают.

В детском саду агрогородка Черкасы Дзержинского района вместе с разными необходимыми навыками малышам дают уроки белорусскости: обучают языку, традициям, песням и танцам, играм и обрядам. Ко Дню родного языка дети вместе с воспитателями провели настоящие белорусские "вечорки".

Неделя родного языка охватила разные учреждения образования. В СШ № 121 столицы празднику посвятили интерактив без границ: здесь и белорусские музыканты, и па от танцевального коллектива "Сузор'е", конкурс поговорок и загадок, уголок народного рукоделия и поэтические посвящения.

Белорусский язык может все. Даже передать своим словом книжное наследие Чингисхана. На филологическом факультете БГУ ко Дню родного языка презентовали издание "Сокровенное сказание монголов".

Литературный памятник, переведенный на 30 языков мира, теперь можно читать по-белорусски. Студентам новое издание представил сам автор.

Будущие филологи, учителя белорусского языка и литературы признаются, постигая языковое богатство мира, в профессию идут все же от большой любви и уважения к белорусскому слову.