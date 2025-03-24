Вступительная кампания - 2025: вузы предлагают 10 новых специальностей

В 2025 году университеты предлагают поступать выпускникам на 10 новых специальностей: "интеллектуальная электроника", "проектирование и технология беспилотных авиакомплексов", "африканистика" и даже "пищевая безопасность". Каждая специальность востребована в экономике.

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Сергей Пищов, начальник главного управления профобразования Министерства образования Беларуси: "Новые специальности открываются в соответствии с перспективной потребностью в специалистах по тому или иному профилю, но необходимо отметить, что и открытые, существующие специальности, на которые набираются уже не первый год, т.е. они тоже проходят постоянную модернизацию, совершенствование, т.е. в рамках данных специальностей в учебные планы включаются новые учебные дисциплины, модули".