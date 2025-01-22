Вторая АЭС, новые рынки, решения Трампа - какие еще вопросы в центре внимания у экспертов

Ключевые направления и внешней, и внутренней политики, в том числе строительство второй АЭС, развитие промышленности, нюансы электоральной кампании в Беларуси, американское политическое шоу и принципиальные вопросы безопасности. Широкий спектр тем накануне Президент обсудил с трудовым коллективом Минского автозавода. Это то, что сегодня волнует людей.

Для работников МАЗа важно знать, что будет дальше с машиностроением. Предприятие сегодня на подъеме, экономику держит на уровне и спрос на такую продукцию стабильно высок. Цифры говорят сами за себя: в этом году произведут и продадут 15 тысяч грузовиков и 2 тысячи 300 автобусов. Но так было далеко не всегда, напомнил Александр Лукашенко

Президент Беларуси: Мы сохранили нашу страну как машиностроительную

Сохранение наших гигантов было моей главной задачей. Будучи еще совсем молодым Президентом, я себе пообещал сохранить все то, что было наработано прежними поколениями до нас. И вы, кто постарше, помните: мы начали с вами эпопею. МАЗ, БЕЛАЗ, лифты в Могилеве, "Интеграл", на который спрос сегодня - только дай, да все предприятия - все это надо было спасать. Откровенно говоря (опять же, не хочу вас перехвалить), когда я вижу автомобиль МАЗ, наш автобус, троллейбус, это гордость. И я счастлив, что мы сохранили нашу страну как машиностроительную", - сказал глава государства.

Вместо повальной приватизации и экономики сервиса Беларусь уже 30 лет вкладывается в реальный сектор. По последним данным Белстата рост промышленного производства в стране в 2024 году составил более пяти процентов.



Работаем на рынки не только своего континента, но и дальней дуги, причем много где уже перешагнули практику прямых поставок. Открываются совместные производства, торговые логистические центры. Активно продвигает национальный экспорт и наша дипломатия.

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-Новости": "Сегодня это позволяет Республике Беларусь быть одним из лидеров реального производства, несмотря на свои средние размеры с точки зрения Европы или даже мира. Но по некоторым позициям мы являемся вне конкуренции. Мы являемся мировыми лидерами, мы являемся законодателями мод и теми, кто устанавливает новые стандарты, теми, кто может своими решениями, возьмите Зимбабве, спасти страну от риска, причем вполне себе серьезной гуманитарной катастрофы из-за необеспечения продовольственной безопасности. Если говорить просто, то мы спасаем целые страны и даже объединения стран, регионы от голода благодаря тому, что мы сохранили, развили, приумножили в Беларуси".

Вадим Боровик, депутат Минского городского совета депутатов: "Республика Беларусь не просто сохранила мощный промышленный потенциал, который нам достался в наследство после распада Советского Союза, но мы построили новые отрасли экономики, модернизировали основные белорусские предприятия, и сегодня хорошо работающая экономика Беларуси является залогом суверенитета нашей страны. Именно хорошо работающая экономика позволяет нам проводить эффективную социальную политику, обеспечивая безопасность наших граждан и комфортную жизнь на родной земле".

Важные политические аспекты, на которых сделал акцент Президент, касаются безопасности во время выборов (информационной и не только). Большое влияние на мировые события оказывает и новоселье в Белом доме. Все это сегодня в центре внимания экспертов.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси: "Трамп фактически заявил о создании как минимум трех фронтов. Это Южный фронт, где вводится чрезвычайное положение на границе с мигрантами. Это внутренний фронт, фронт борьбы с коррупцией, то есть возможные облавы и против мигрантов, против криминала. И третий фронт - энергетический, то есть направление снижения цен на энергоносители. По поводу миротворчества, мы видели, что Трамп не упомянул Украину и Россию в своем выступлении. Он практически не говорил, если мне память не изменяет, о Китае. Поэтому в плане внешней политики его речь была минимально конфронтационна. Наоборот, он заявил о том, что готов урегулировать конфликты. Посмотрим, насколько это получится".