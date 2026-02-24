3.74 BYN
Вторая жизнь: как в Беларуси пустующие дома вовлекают в хозяйственный оборот
В деревне Веселуха настроение грустное. Все участки в ней выставлены на продажу. В Беларуси активизируют работу по вовлечению пустующих домов в хозяйственный оборот. Прорабатывают изменения в Кодекс о земле.
Предусмотрен ряд новаций по легализации земельных участков. Также в свободном доступе есть кадастровая карта с визуализацией положения объекта.
В Беларуси на продажу выставлена деревня "Веселуха"
Объект расположен в Витебской области, всего в 6 километрах от районного центра Поставы
Деревня с интересным названием Веселуха находится в 6 км от Постав и выставлена на продажу. Три дома, земельный участок площадью 2 гектара, рядом лес, река и пруд - стоимость всего комплекса составляет 9,9 тыс. долларов.
"Выкопали пруд, облагородили землю, потому тут изначально все было в зарослях, деревню было сложно найти", - рассказал житель Поставского района Артем Бурак.
Татьяна Врублевская, председатель Юньковского сельского исполкома:
"Дома покупают, как правило, семьи, семьи с детьми, чтобы для отдыха, для дачи. В деревне Русино уже есть отличный пример: новые владельцы купили участок, провели реставрацию и теперь открывают агроусадьбу".
За 2025 год в Беларуси вовлечено в хозоборот около 7 тыс. пустующих жилых домов, что почти на 20 % больше, чем в 2024-м. 5 тыс. снесли - это объекты, которые уже не подлежат восстановлению. После земля не пустует: ее передают гражданам или сельхозорганизациям.
Николай Довмант, начальник отдела архитектуры и строительства жилищно-коммунального хозяйства Поставского райисполкома:
"В соответствии с указом Президента № 116 в районе создана комиссия по обследованию домов. За 2025 год было выявлено 125 домов, которые попадали под критерии пустующих, они включены в реестр. За 2025 год 35 домов снесли и 27 продано. В текущем году уже 5 продали".
Единый реестр имущества содержит информацию о почти 30 тыс. свободных земельных участков. Также можно купить около 400 пустующих домов по стоимости ужина в кафе или ежедневной покупки в магазине - 45 рублей. В Беларуси выставлены на продажу и пустующие здания, где есть возможность, например, открыть свое производство, а для развития туризма можно приобрести старинные усадьбы и даже здания со статусом историко-культурной ценности.