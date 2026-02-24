Вторая жизнь: как в Беларуси пустующие дома вовлекают в хозяйственный оборот

В деревне Веселуха настроение грустное. Все участки в ней выставлены на продажу. В Беларуси активизируют работу по вовлечению пустующих домов в хозяйственный оборот. Прорабатывают изменения в Кодекс о земле.

Предусмотрен ряд новаций по легализации земельных участков. Также в свободном доступе есть кадастровая карта с визуализацией положения объекта.

В Беларуси на продажу выставлена деревня "Веселуха" Объект расположен в Витебской области, всего в 6 километрах от районного центра Поставы 24.02.2026 08:40

Деревня с интересным названием Веселуха находится в 6 км от Постав и выставлена на продажу. Три дома, земельный участок площадью 2 гектара, рядом лес, река и пруд - стоимость всего комплекса составляет 9,9 тыс. долларов.

"Выкопали пруд, облагородили землю, потому тут изначально все было в зарослях, деревню было сложно найти", - рассказал житель Поставского района Артем Бурак.

Татьяна Врублевская news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db79df9c-282e-41af-a8bd-407539018d8c/conversions/7581121f-50fc-4824-b7b6-50bc0b3ae742-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db79df9c-282e-41af-a8bd-407539018d8c/conversions/7581121f-50fc-4824-b7b6-50bc0b3ae742-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db79df9c-282e-41af-a8bd-407539018d8c/conversions/7581121f-50fc-4824-b7b6-50bc0b3ae742-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db79df9c-282e-41af-a8bd-407539018d8c/conversions/7581121f-50fc-4824-b7b6-50bc0b3ae742-xl-___webp_1920.webp 1920w

Татьяна Врублевская, председатель Юньковского сельского исполкома:

"Дома покупают, как правило, семьи, семьи с детьми, чтобы для отдыха, для дачи. В деревне Русино уже есть отличный пример: новые владельцы купили участок, провели реставрацию и теперь открывают агроусадьбу".

За 2025 год в Беларуси вовлечено в хозоборот около 7 тыс. пустующих жилых домов, что почти на 20 % больше, чем в 2024-м. 5 тыс. снесли - это объекты, которые уже не подлежат восстановлению. После земля не пустует: ее передают гражданам или сельхозорганизациям.

Николай Довмант news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/387b2617-2750-4101-b50b-ce99671b9144/conversions/f961c277-a30d-4a4d-bcf2-ad40a96ea80c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/387b2617-2750-4101-b50b-ce99671b9144/conversions/f961c277-a30d-4a4d-bcf2-ad40a96ea80c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/387b2617-2750-4101-b50b-ce99671b9144/conversions/f961c277-a30d-4a4d-bcf2-ad40a96ea80c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/387b2617-2750-4101-b50b-ce99671b9144/conversions/f961c277-a30d-4a4d-bcf2-ad40a96ea80c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Николай Довмант, начальник отдела архитектуры и строительства жилищно-коммунального хозяйства Поставского райисполкома:

"В соответствии с указом Президента № 116 в районе создана комиссия по обследованию домов. За 2025 год было выявлено 125 домов, которые попадали под критерии пустующих, они включены в реестр. За 2025 год 35 домов снесли и 27 продано. В текущем году уже 5 продали".