Второй день "Марафона единства" в Гродно. Главное - успеть посетить все локации

"Марафон единства" продолжается в Гродно, и сегодня важный день. В программе множество интерактивов - в первую очередь для молодых людей. Квесты и выставки под открытым небом и разговоры о важном для любого гражданина с интересными спикерами. Главное - успеть посетить все локации.

Не индивидуальный экзамен, а игра в команде. Игра на сплочение и слаженную работу молодых людей, чтобы победить вместе. Мы в Гродно, рядом с главной площадкой "Марафона единства", проходим интерактивный квест "Это все мое родное". Команды до 10 совместно отвечают на вопросы о своем городе и о Беларуси.