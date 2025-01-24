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Второй энергоблок Белорусской АЭС включили после комплекса диагностических работ

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Второй энергоблок Белорусской АЭС включили в работу, сообщает БЕЛТА.

На втором энергоблоке Белорусской АЭС закончен комплекс работ по диагностике датчиков обеспечивающих систем. После подтверждения всех параметров безопасности блок включен в работу.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт построена по российскому проекту "АЭС-2006", который относится к эволюционным проектам АЭС с водо-водяными реакторами (ВВЭР) третьего поколения повышенной безопасности.

БелАЭС