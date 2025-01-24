Второй энергоблок Белорусской АЭС включили после комплекса диагностических работ

Второй энергоблок Белорусской АЭС включили в работу, сообщает БЕЛТА .

На втором энергоблоке Белорусской АЭС закончен комплекс работ по диагностике датчиков обеспечивающих систем. После подтверждения всех параметров безопасности блок включен в работу.