Выбор пал на Синеокую - как семью из Украины удивила социальная поддержка Беларуси

Тысячи представителей разных национальностей становятся гражданами Беларуси не по факту рождения, а вследствие осознанного выбора. Из года в год растет число желающих получить заветный документ установленного образца. Новые белорусы социализируются и успешно вкладываются в развитие общества.

Те, кто предпочел Синеокую в качестве своей второй родины, непременно отмечают: большие возможности и отличные перспективы дают вдохновение и стимул.

В 2014 году, например, семья Фоминых уехала из неспокойного Донецка, когда терпеть уже больше не осталось сил. Поселились в Ветке - небольшом городе на юге страны и ни о чем не жалеют. О гостеприимстве, возможности растить детей под мирным небом и реализовывать большие планы рассказала Наталья Игнатенко.

Многодетной семье Фоминых уже маловато места в просторной двушке. Когда в 2014 году Роман и Настя переехали в Беларусь, на руках был только маленький Алексей. В семье из Украины родились еще трое детей. И пока в соседней комнате мирно сопит новорожденная Мария (она единственная по факту рождения уже белоруска), домашние наслаждаются игрой на домре старшего сына.

"Хожу в кружок по робототехнике и хожу играть на домре. Иногда бегаем, разносим класс. Мне больше нравятся предметы, которые связаны с математикой", - поделился Алексей.

В родном Донецке это вряд ли было бы возможным: воспитывать детей без страха за их будущее. Там массированные обстрелы, взрывы, смерть. Были попытки уехать подальше от эпицентра боевых действий, теплилась надежда, что жизнь скоро вернется в мирное русло, но просвета не было видно.

"Просыпаешься и боишься, что завтра не проснешься. Посреди ночи начинают взрываться ракеты, ты бежишь, прячешься в коридор, с ребенком - это не норма. И ты понимаешь, что дальше неизвестно что будет. Тебе никто не даст гарантию, что это закончится через месяц-два, доживешь ли ты до этой концовки, - вспоминает уроженка Украины, гражданка Беларуси Анастасия Фомина. - Когда произошли сильные обстрелы, мы просто собрали вещи. У нас не было света, воды, мы уже кидали все, что могли и договаривались уезжать в кратчайшие сроки".

Родина, как и мать, одна на всю жизнь, рассуждает чета Фоминых. Но то, что Беларусь влюбила в себя сразу и навсегда - вне всяких сомнений. В то время как соотечественники с большими амбициями и неоправданными иллюзиями уезжают в Европу, Роман и Настя выбрали Синеокую. Что-то подсказало, что здесь они будут счастливы.

Решающий фактор в пользу жизни в Беларуси - сильная социальная поддержка многодетных семей. В первые годы после переезда ожидания оправдались, семья Фоминых исполнила свою давнюю мечту: стала многодетной, обзавелась друзьями и собственными квадрантными метрами. Не без помощи государства.

Имея вид на жительство, на тот момент граждане Украины, построили квартиру, воспользовавшись господдержкой. Оформили кредит на 20 лет, с рождением еще одного ребенка переоформили на 40 лет. Это ли не повод гордиться страной, которая щедро инвестирует в материнство и детство. Здесь хотят нянчить внуков в собственном доме. Есть все возможности путешествовать, воспитывать детей, пользоваться услугами бесплатного и качественного образования и медицины.

Анастасия Фомина:



"Это для нас было шоком, потому что мы про свое жилье не думали, не рассчитывали - только на свои силы. У нас не была развита социальная поддержка. Когда маленький Лешка родился еще в Украине, до 3 лет у нас были такие выплаты, которых хватало на пачку памперсов. Это все равно ложится на плечи родителей."

"И когда мы сюда переехали, мы получили вид на жительство, так как у нас Леша с диабетом, то есть ребенок-инвалид. Для семей с детьми-инвалидами есть пособие, которое ты получаешь и можешь на него рассчитывать", - подчеркнула уроженка Украины.

Мирное небо, любимая работа, стабильность и уверенность в завтрашнем дне - все это дала тихая и благополучная Беларусь. Отец большой семьи работает по специальности - старшим мастером в Ветковском РЭС. Курирует работу бригад во время плановых и аварийных работ по восстановлению электроснабжения.

В Беларуси не делят на своих и чужих. Принимают всех, кто нуждается в поддержке, кто не боится работать и живет по закону.

"Принимали его хорошо и в коллективе, потому что он не конфликтный человек, доброжелательный, старательный. Вот в июле было стихийное бедствие, он первым поехал туда, целую неделю там прожил в машине. Ему грамоту дали, молодец", - отметил начальник Ветковского РЭС филиала "Гомельские электрические сети" РУП "Гомельэнерго" Сергей Гузов.

В 2021 году переселенцы из Украины получили белорусские паспорта. И через неделю всей семьей как полноправные граждане страны пойдут на избирательный участок. Уверены - сделают правильный выбор.

Выражу не только свое мнение, ну будем голосовать за сильную и процветающую Беларусь, которая будет уверенно шагать в будущее. Можно даже сказать, что она стала нашей первой родиной. Роман Фомин