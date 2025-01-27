Выборы 2025: главный вывод - мы едины в своем выборе

26 января - это уже исторический день для Беларуси. А главный вывод - мы едины в своем выборе. Как сложился главный день электоральной кампании?

Тест на гражданскую зрелость и электоральный суверенитет пройден успешно. Теперь уже точно можно сказать: выборы Президента Беларуси состоялись. Явка составила рекордные свыше 85 %.

Электоральный процесс на выборах 2025 получился транспарентным, чистым и честным. Такое резюме дают международные наблюдатели.

Ледама Олекина, независимый наблюдатель, сенатор от округа Нарок (Кения):

"Все, что я видел, очень транспарентно. Я поразился количеству молодых людей на участках. Они приходили и голосовали. Все очень просто и понятно, без лишней бюрократии - паспорт и все. В моей стране нужна целая кипа документов. Что меня еще поразило, вы настолько упорные и стоите на своем. Против вас вводят санкции, а вы идете вперед своей дорогой. Вы показываете Западу - это ваша страна, ваша нация, вы построили ее сами".

На территории Беларуси для голосования было образовано 5325 участков. Международные наблюдатели, а их почти 500 человек, посетили многие из них. Города разные - картина одна.

Ареф аль-Фаласи, независимый наблюдатель (ОАЭ):

"Мы действительно видели, как люди шли на выборы, они свободно и открыто изъявляли свой выбор. Люди шли на участки как к себе домой, своим друзьям. Мы видели, как дружелюбно встречали их комиссии. Мы посетили много участков, везде мы встречали дружелюбное, приветливое отношение к людям. Процесс открыт, никто не чинил никаких препятствий. Все было прозрачно".

Кшиштоф Толвинский, независимый наблюдатель (Польша):

"Я как опытный политик в состоянии оценить то, что здесь происходило. Я хотел бы отметить, что это был на самом деле праздник демократии как для государства, так и для общества. И то количество избирателей, которое пришло на выборы, это более 86 % от имеющих право голосовать. В Европейском союзе не могут себе просто представить такой процент. С учетом уже предварительных итогов выбора за действующего Президента проголосовало более 80 %. Это дает ему железобетонный мандат не только в Республике Беларусь, а также поддержку и легитимацию за пределами вашей страны и во всем мире".

Рапортует и Министерство внутренних дел: ситуация на выборах была под контролем. Грубых нарушений на избирательных участках и общественных местах не было.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"Посещая избирательные участки, как к уполномоченному Президента по городу Минску подходили просто гражданские люди и говорили спасибо. Это заслуга всех наших граждан. Хочу поблагодарить за правопослушное поведение. Сотрудниками органов внутренних дел обеспечена охрана общественного порядка как на избирательных участках, так и в целом в стране. На сегодняшний день ситуация в стране контролируемая. Инцидентов либо нарушения общественного порядка мы не ожидаем. И уверен, что такая спокойная обстановка будет и в дальнейшем".

Спокойствие на улицах - тоже важный показатель политической зрелости белорусов. Такая обстановка хорошо иллюстрирует слова Александра Лукашенко, который неоднократно повторял: "2020 год стал прививкой от цветной революции" для общества. И если мятеж делается, как правило, в столице, то дорога в будущее нации вымощена каждым регионом страны.

Сергей Левкович, помощник Президента Беларуси, инспектор по Витебской области:

"Результаты голосования показывают, насколько сегодня наше общество сплотилось вокруг нашего Президента, насколько мы едины в стремлении сохранить достигнутые успехи нашей страны, насколько мы можем гордиться сегодня тем, что живем в нашей стране. И я уверен, что белорусы сделали правильный выбор, который обеспечит нам дальнейшее стабильное развитие нашего государства".

Петр Кириченко, председатель Гомельской областной комиссии по выборам Президента Беларуси:

"Выборы прошли, поверьте моему опыту, очень спокойно, абсолютно в конструктивном русле. Особо порадовало то, что молодые люди очень активно тоже принимали в этом участие. У нас в области было около 12 тыс. молодых людей, которые впервые в силу избирательного законодательства получили право голоса на выборах. 95 % этих молодых людей приняли участие в голосовании - это просто замечательный показатель".

Татьяна Акулич, секретарь комиссии участка для голосования № 33 г. Барановичи по выборам Президента Беларуси:

"Избиратели благодарили членов участковой комиссии за мирное, очень позитивное настроение, за творческие номера, которые представлены. Они не хотели уходить с участка, поскольку для них были подготовлены творческие площадки патриотической направленности, они оставались после того, как выполнили свой гражданский долг".