Выборы-2025: на сайте ЦИК Беларуси начал работу сервис по поиску участка для голосования

На сайте ЦИК Беларуси начал работать сервис по поиску участка для голосования. Указав необходимые данные, любой избиратель может узнать, где находится его локация для голосования, чтобы принять участие в важном для страны событии - выборах Президента Беларуси.

Всего в республике будет открыто более 5 тыс. участков для голосования, аналогичное количество участковых комиссий уже сформировано. В их составе - свыше 55 тыс. человек и большинство являются представителями политических партий и других общественных объединений. Уже 1 января, согласно календарному плану выборов, начинается агитация.