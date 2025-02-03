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Выборы-2025: сервисом по поиску участка для голосования воспользовались около 80 тыс. белорусов
Сервисом по поиску участка для голосования уже воспользовались около 80 тыс. граждан, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко на заседании ЦИК, сообщает БЕЛТА.
"В период проведения кампании работал Информационно-справочный центр ЦИК, мы оперативно реагировали на поступающие запросы избирателей, принимали необходимые меры, направленные на реализацию избирательных прав граждан", - рассказал Игорь Карпенко.
Активно использовался размещенный на сайте ЦИК сервис по поиску участка для голосования. "Около 80 тыс. человек воспользовались этой поисковой системой", - дополнил глава ЦИК.