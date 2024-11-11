Выборы-2025: участковые избирательные комиссии готовы к работе

До главного политического события года остается 17 дней. Обстановка слаженная и спокойная. К выборам Президента готовы и участковые избирательные комиссии.

Главное общественно-политическое событие года идет согласно календарному плану. Уже 10 января начинают дежурить участковые избирательные комиссии. Их в стране в эту электоральную кампанию будет работать 5325. Ровно столько же, сколько и участков для голосования. Здесь уже все готово для проведения выборов.

Участки оборудованы кабинами и урнами для голосования, в том числе и урнами для голосования по месту нахождения избирателей. Созданы также все условия для того, что избирательным правом могли воспользоваться люди с ограниченными возможностями. В дни голосования на участках будет организовано дежурство волонтеров для оказания помощи таким людям. Кроме того, белорусы смогут оставить заявку для организации голосования по месту нахождения. Придя на участок, также избиратели могут ознакомиться с информационными материалами о кандидатах. Такие стенды будут на каждом участке. Здесь же можно ознакомиться и с Избирательным кодексом. Обустройство участков для голосования также можно посмотреть на официальном сайте ЦИК - там размещен виртуальный тур.

Ирина Баскакова, председатель участка для голосования № 75 по выборам Президента Беларуси:

"На участке будут присутствовать два члена комиссии в период ознакомления со списками и могут оказать любую посильную помощь каждому избирателю. Кроме того, в данный период участковой избирательной комиссией совместно с национальным оператором связи Белпочта организована работа по оповещению граждан, чтобы каждый избиратель в свой почтовый ящик смог получить сообщение о месте нахождения участка, о дате голосования, режиме работы участковой комиссии в период досрочного и основного дня голосования. Кроме того, одновременно с этим информационным сообщением каждый избиратель получит информационные материалы о кандидатах и сможет ознакомиться с ними и сделать свой выбор за будущее Беларуси".

В СШ № 49 Гомеля будет сразу 2 участка. Здесь уже установлены кабинки и урны, есть стенд с информацией о кандидатах, а также, чтобы избежать путаницы, списки улиц и график работы участков.

За подготовкой 6-го участка следят члены участковой комиссии. Сейчас их основная задача - проверить списки избирателей. На этом участке их почти 2,5 тысячи.

Марина Мостовая, председатель участка для голосования № 6 по выборам Президента Беларуси:

"Наша комиссия занимается тем, чтобы все граждане попали в списки по нашему избирательному участку".