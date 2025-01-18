Выборы как народный праздник. Гулянья у Комаровского рынка в Минске вызвали неподдельный интерес

Выборы должны походить на народный праздник. В мирной стране даже предвыборная кампания может ощущаться легко и без нагнетания обстановки. Даже в такое время есть место праздничной атмосфере – именно эту задачу и ставили организаторы культурно-патриотической акции общественных объединений и политических партий "За родную Беларусь вместе".

"Это цепочки ряда мероприятий, которые сегодня проводятся в нашем районе в рамках мероприятий Минска. Сегодня мы говорим о многом, о патриотизме, о том, что мы все вместе, мы едины, мы за процветающую мирную Беларусь. И мы будем все делать для того, что мы действительно были независимым государством, а наш город, наша столица была одной из красивейших столиц не только в Европе, но в мире".