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Выборы как народный праздник. Гулянья у Комаровского рынка в Минске вызвали неподдельный интерес

Выборы должны походить на народный праздник. В мирной стране даже предвыборная кампания может ощущаться легко и без нагнетания обстановки. Даже в такое время есть место праздничной атмосфере – именно эту задачу и ставили организаторы культурно-патриотической акции общественных объединений и политических партий "За родную Беларусь вместе".

Гулянья и интерактивные площадки развернулись у Комаровского рынка, что вызвало неподдельный интерес.

Сергей Хильман, глава администрации Советского района г. Минска:

"Это цепочки ряда мероприятий, которые сегодня проводятся в нашем районе в рамках мероприятий Минска. Сегодня мы говорим о многом, о патриотизме, о том, что мы все вместе, мы едины, мы за процветающую мирную Беларусь. И мы будем все делать для того, что мы действительно были независимым государством, а наш город, наша столица была одной из красивейших столиц не только в Европе, но в мире".

Многие покупатели, горожане и случайные прохожие ненароком окунулись в атмосферу торжества.

выборы 2025Минск