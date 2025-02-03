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Выборы Президента Беларуси мониторили 44 тыс. национальных и 486 международных наблюдателей
Мониторингом выборов Президента Беларуси занимались более 44 тыс. национальных и 486 международных наблюдателей. Такие цифры привел председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко на заседании ЦИК, сообщает БЕЛТА.
"За ходом президентской кампании осуществляли наблюдение 44 361 национальный, а также 486 иностранных (международных) наблюдателей из 52 стран мира, в том числе миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств, миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества, представители делегации Панафриканского парламента, делегация МИД КНР, представители 17 центральных избирательных органов иностранных государств, а также эксперты в сфере избирательного права и технологий. ЦИК Беларуси были аккредитованы представители из 17 стран Европы, 15 стран Азии, 9 стран СНГ, 7 стран Африки, из 4 стран американского континента", - рассказал Игорь Карпенко.