Выборы Президента Беларуси мониторили 44 тыс. национальных и 486 международных наблюдателей

"За ходом президентской кампании осуществляли наблюдение 44 361 национальный, а также 486 иностранных (международных) наблюдателей из 52 стран мира, в том числе миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств, миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества, представители делегации Панафриканского парламента, делегация МИД КНР, представители 17 центральных избирательных органов иностранных государств, а также эксперты в сфере избирательного права и технологий. ЦИК Беларуси были аккредитованы представители из 17 стран Европы, 15 стран Азии, 9 стран СНГ, 7 стран Африки, из 4 стран американского континента", - рассказал Игорь Карпенко.