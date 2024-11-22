Выборы в Беларуси - 2025: по каким документам можно будет получить бюллетень для голосования

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Секретарь ЦИК Беларуси Елена Балдовская рассказала, по каким документам можно будет получить бюллетень для голосования на выборах Президента, сообщает БЕЛТА.

"Центральной избирательной комиссией определен перечень иных документов, кроме документов, удостоверяющих личность, то есть кроме паспорта и идентификационной карты, на основании которых можно получить бюллетень для голосования. Но это право предоставлено тем гражданам, которые включены в список, - рассказала Елена Балдовская. - Если вы включены в список на соответствующем участке, вы можете предоставить и другой документ, который подтверждает вашу личность. Это водительское удостоверение, удостоверение инвалида или же пенсионное удостоверение. Для военнослужащих срочной службы предусмотрено предоставление военного билета, для работников государственных органов и организаций - служебного удостоверения".

"В той ситуации, если гражданин утерял свой паспорт, органы внутренних дел выдают соответствующие справки, которые подтверждают личность, - дополнила секретарь ЦИК. - Молодежь может проголосовать по студенческому билету или же по билету учащегося".