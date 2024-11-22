3.40 RUB
3.50 USD
3.59 EUR
ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеТехнологииПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Выборы в Беларуси - 2025: по каким документам можно будет получить бюллетень для голосования
Секретарь ЦИК Беларуси Елена Балдовская рассказала, по каким документам можно будет получить бюллетень для голосования на выборах Президента, сообщает БЕЛТА.
"Центральной избирательной комиссией определен перечень иных документов, кроме документов, удостоверяющих личность, то есть кроме паспорта и идентификационной карты, на основании которых можно получить бюллетень для голосования. Но это право предоставлено тем гражданам, которые включены в список, - рассказала Елена Балдовская. - Если вы включены в список на соответствующем участке, вы можете предоставить и другой документ, который подтверждает вашу личность. Это водительское удостоверение, удостоверение инвалида или же пенсионное удостоверение. Для военнослужащих срочной службы предусмотрено предоставление военного билета, для работников государственных органов и организаций - служебного удостоверения".
"В той ситуации, если гражданин утерял свой паспорт, органы внутренних дел выдают соответствующие справки, которые подтверждают личность, - дополнила секретарь ЦИК. - Молодежь может проголосовать по студенческому билету или же по билету учащегося".
Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года. Досрочное голосование пройдет с 21 по 25 января. Досрочно вправе проголосовать избиратели, которые не смогут прийти на участки 26 января. В период досрочного голосования участковые комиссии работают с 12:00 до 19:00 без перерыва. 26 января голосование будет проходить с 8:00 до 20:00. В день выборов возможно голосование на дому по заявлениям избирателей.
Президент
Все
Расширено участие Госинспекции охраны животного и растительного мира в обеспечении нацбезопасности
Лукашенко: Лишних денег для финансирования Вооруженных Сил не будет
В Беларуси одобрили стратегии участия страны в работе ШОС и БРИКС
"Не дождетесь": что Лукашенко ответил недоброжелателям по поводу своего здоровья
Политика
Все
Общество
Все
Экскурсию ждали почти 2 года. Дворец Независимости распахнул свои двери для сотрудников "Нафтана"
Бизнесмен-захватчик, качество воды, дороги. Как представители КГК помогли гражданам в день приема
Упрощен порядок извещения участников долевой собственности о намерении продать свою долю
Благословленный Евфросинией Полоцкой: Спасо-Преображенский храм открыл свои двери после реставрации
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все