Выборы в Беларуси - 2025: в ЦИК сообщили об успешном завершении проверки готовности комиссий

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Проверка готовности комиссий по выборам Президента Республики Беларусь к голосованию успешно завершилась 20 января. Об этом заявили в ЦИК, сообщает БЕЛТА.

Все участки для голосования обеспечены всем необходимым и готовы к началу избирательного процесса.

Досрочное голосование пройдет в стране с 21 по 25 января. Участки для голосования будут открыты с 12:00 до 19:00 без перерыва на обед.

На сайте ЦИК Беларуси работает сервис по поиску участков для голосования, где можно удобным и быстрым способом найти свой участок для голосования и данные об участковой комиссии (адрес, телефон). Информация о расположении участков для голосования с указанием их границ или перечня населенных пунктов, улиц, домов, входящих в границы участка, а также места нахождения участковых комиссий размещена на сайтах соответствующих исполнительных комитетов в разделе "Выборы Президента Республики Беларусь 26 января 2025 г.".