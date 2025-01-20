Выборы в Беларуси - 2025: в ЦИК сообщили об успешном завершении проверки готовности комиссий

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Проверка готовности комиссий по выборам Президента Республики Беларусь к голосованию успешно завершилась 20 января. Об этом заявили в ЦИК, сообщает БЕЛТА.
Все участки для голосования обеспечены всем необходимым и готовы к началу избирательного процесса.
Досрочное голосование пройдет в стране с 21 по 25 января. Участки для голосования будут открыты с 12:00 до 19:00 без перерыва на обед.
На сайте ЦИК Беларуси работает сервис по поиску участков для голосования, где можно удобным и быстрым способом найти свой участок для голосования и данные об участковой комиссии (адрес, телефон). Информация о расположении участков для голосования с указанием их границ или перечня населенных пунктов, улиц, домов, входящих в границы участка, а также места нахождения участковых комиссий размещена на сайтах соответствующих исполнительных комитетов в разделе "Выборы Президента Республики Беларусь 26 января 2025 г.".
Получить бюллетень для голосования граждане смогут при предъявлении паспорта (идентификационной карты) гражданина Республики Беларусь. Кроме того, избиратели, включенные в списки, для получения бюллетеня могут предоставить один из следующих документов: военный билет (для военнослужащих срочной службы); служебное удостоверение работника государственного органа (организации); водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида (при наличии в нем фотографии); билет учащегося, студенческий билет; справку органа внутренних дел, подтверждающую личность гражданина (в случае утраты, хищения) паспорта (идентификационной карты) гражданина Республики Беларусь.