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Выборы в Румынии, угрозы БРИКС, будущее Ближнего Востока - обо всем в новом выпуске "Тренды"
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Лукашенко поздравил новоизбранного лидера Ганы с победой на выборах
Лукашенко о Сирии: Я уверен, что оппозиционные силы не будут рвать отношения с нами и с Россией
Президент Беларуси рассказал, где в стране будет размещен комплекс "Орешник"
Лукашенко о ядерном оружии на территории Беларуси: Есть, и не один десяток боеголовок
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Тему электронного товарооборота обсудили на конференции по изменениям в налоговом законодательстве
"Мы не будем брать". В Европе открыто отказались от сирийских беженцев
В Минтруде рассказали, у кого в Беларуси есть первоочередное право на летний отпуск
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