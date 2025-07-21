Выездное расширенное заседание Президиума Совета Республики прошло в Гомеле

В работе с обращениями граждан в Гомельской области системных недостатков не выявлено, налажено четкое и эффективное взаимодействие с людьми. Это озвучили сегодня на расширенном заседании Президиума Совета Республики по итогам единого дня приема граждан.

Как отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, главная миссия власти - сделать так, чтобы Беларусь была комфортной и удобной для жизни людей. Всего за полугодие от жителей страны поступило к сенаторам более 4 тыс. обращений, наименьшее количество – с юго-востока Беларуси. Это показатель хорошей работы на местах. По-прежнему в топе стоит проблематика ЖКХ, строительство жилья и вопросы землепользования.

Леонид Волотовский, председатель Житковичского районного Совета депутатов:

"Главное не количество обращений, а то, как они решаются. В первую очередь, мы направляем нашу деятельность на улучшение качества жизни населения".

Виктория Ладутько, председатель Гомельского районного Совета депутатов:

"Наши жители должны не просто поставить задачу перед органами местной власти, но в первую очередь должны определить способы решения вопросов местного значения, которые их очень волнуют. Здесь большую роль играет реализация гражданских инициатив. В Гомельской области уже второй год проводятся открытые конкурсные отборы проектов. И победители реализуют на бюджетные денежные средства проекты. В 2025 году 9 реализовано".

Участники выездного заседания Президиума Совета Республики ознакомились с производственным процессом и условиями труда на заводе "Кристалл". Предприятие специализируется на алмазообработке и выпускает уникальные ювелирные изделия. В планах - до конца 2025 года расширить торговую сеть по Беларуси вдвое, увеличить рыночные позиции ювелирной отрасли. Состоялось и общение с трудовым коллективом.