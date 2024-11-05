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Въезжай в зиму на правильной резине. Узнали, почему не стоит откладывать поездку на шиномонтаж

Автор:Илья Цветков

Движение по магистралям с особой осторожностью и только на зимней резине. Заменить обувь для авто необходимо как можно скорее.

Об этом напоминают водителям сотрудники ГАИ.

В Минской области дорожные милиционеры проводят рейды во время профилактической акции " Меняй свой стиль на зимний!" (подробности в видео).

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