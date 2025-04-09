Вымпелом "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны" награждены 6 городов Беларуси. Это Кобрин, Речица, Слоним, Славгород, Смолевичи и Сенно. Каждый из них перенес самые жесткие испытания: горели деревни, фашисты расстреливали мирных жителей, сгоняли людей в гетто.

Но, несмотря на все ужасы, люди не сдались и боролись до Победы. Сегодня расскажем о героическом прошлом и сохранении исторической правды города Сенно Витебской области.

Кобрин, Речица, Слоним, Сенно, Славгород и Смолевичи. Вымпелом "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны" награждены шесть городов Беларуси.

Известное танковое сражение

Город Сенно оккупанты заняли 8 июля 41-го. Через три месяца сюда прибыла немецкая комендатура. Новый порядок предусматривал обязательную трудовую повинность для гражданских, комендантский час, карточную систему на продукты. Но самое страшное - это смертельные пытки, которым подверглись мирные жители.

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Город в Витебской области известен одним из крупнейших танковых сражений Великой Отечественной. В легендарной битве под Сенно было задействовано около 2 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок. Жители райцентра, конечно, знают, этот ИС-3 в боях не участвовал. Ведь его серийное производство началось в конце войны. Но видят символизм и берегут все, что связано с историей и победой.

Владимир Гордюк, старший научный сотрудник Сенненского историко-краеведческого музея:

"Он установлен в городе Сенно на Комсомольской площади. Ну, и конечно, он участвовал в параде в сентябре 45-го года. Если в целом, то эта битва развернулась не только на территории Сеннещины, но и соседних. И в немецких, и в советских документах указывается, что город несколько раз переходил из рук в руки. Он захватывался противником и вновь освобождался силами Красной Армии".

Мощное партизанское движение

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В годы Великой Отечественной Сенненский район стал партизанским краем. Небольшие группы народных мстителей начали действовать с лета 41-го. Их основу составляли бывшие военнослужащие, не вышедшие из окружения. Только после танкового боя в Сенно оставалось более 300 раненых. В 44-м на территории района действовало 118 партизанских отрядов в составе 12 партизанских бригад, которые активно участвовали в "рельсовой войне". Это героическое прошлое, которое белорусы помнят.

Олег Макаревич, председатель Сенненского райисполкома:

"Для нас высокая честь и гордость, что в текущем году - в год 80- летия Победы - наш город получил этот вымпел, потому что город действительно легендарный. Большая работа проводится в регионе по увековечиванию памяти, сегодня 96 братских могил и обелисков свидетельствуют о той страшной войне".

Героическое прошлое города Сенно - белорусы помнят уроки истории

Оккупационный режим жестоко расправлялся с жителями Сенно. Экспозиция "Зеркало памяти" открылась несколько лет назад. Это как напоминание: все причастные к преступлениям против белорусского народа должны понести наказание.

Алексей Кисляков, научный сотрудник Сенненского историко-краеведческого музея:

"Во время оккупации здесь была городская тюрьма. Это такое страшное место, здесь проходили допросы. Это именно во время немецкой оккупации. Сюда свозили партизан, людей, которые сотрудничали с партизанами, которых подозревали в сотрудничестве. Самое главное - имена. Имена тех, кто погиб, пострадал, тех, кто, к счастью, пережил оккупацию. Эти все воспоминания здесь сохранены".

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В ходе расследования уголовного дела о геноциде открываются очень жестокие факты о том, как уничтожали белорусов. Карта сожженных деревень Сенненского района приросла новыми населенными пунктами, где во время Великой Отечественной лютовал враг.

Ива Шубко, директор Сенненского историко-краеведческого музея:

"С началом расследования уголовного дела открылось очень много информации, дополнительных архивных документов. В Сенно была тайная полевая полиция и служба СД. Попадаются документы, мы их просматриваем, мы их пересматриваем. Выясняется, что были расстрелы мирных жителей, проверяются".

Новость о том, что город награжден вымпелом "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны" жители района восприняли с гордостью и благодарностью защитникам, которые подарили мир.