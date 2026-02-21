Республиканская акция "Мамины пироги" проходит в Беларуси уже пятый раз. За эти годы из доброй инициативы она превратилась в настоящую традицию - накануне 23 Февраля женщины по всей стране пекут и едут к тем, кто служит далеко от дома.

Республиканская акция "Мамины пироги" с выпечкой и угощениями прошла в войсковой части 3214 в Минске. Тематическое мероприятие, приуроченное ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, организовал Белорусский союз женщин.

Праздник был наполнен домашним теплом и уютной атмосферой. В программе - концерт от молодежного крыла Белорусского союза женщин, подарки, пироги, а также интерактивная программа от военной части.

Иван Мазурук, военнослужащий:

"Служу я уже четвертый месяц. Об акции "Мамины пироги" я знал и до службы, но увидеть своими глазами посчастливилось именно здесь. Зайдя в зал, я увидел улыбки на лицах военнослужащих, а мне кажется, что это главное - принести праздник в воинскую часть".

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

"Накануне 23 Февраля мы приезжаем в воинские части для того, чтобы поздравить наших мужчин, поздравить наших мальчишек с наступающим праздником, чтобы у нас по всей стране пахло мамиными пирогами и чтобы каждый из них знал и чувствовал, что у нас нет чужих детей, что все мальчишки наши. И мы очень хотим, чтобы они в эти дни особенно чувствовали материнское тепло. Акция проходит пятый год, и она становится все шире и все масштабнее, это говорит о том, что она востребована. Ребята ждут, мы готовимся. Каждая женщина пытается вложить частичку материнского тепла в каждый пирог, который она печет".