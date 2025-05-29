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Выпускники сдали ЦТ и второй ЦЭ по белорусскому и русскому языку
В эти дни закладываем будущий фундамент для кадрового потенциала и дальнейшего развития нашей страны... Именно такие - (может быть громкие слова) - но напрямую относятся к сегодняшним выпускникам. От них зависит наше послезавтра.
А пока у них "горячая пора". Сегодня сдавали централизованный экзамен по белорусскому или русскому. В одном из ведущих ВУЗов страны работала и наша съемочная группа.
Белорусский государственный университет. Здесь ЦЭ и ЦТ сдают более трех с половиной тысяч абитуриентов. Это выпускники Фрунзенского района Минска. Всего в университете задействовано 7 корпусов - 70 аудиторий. Главное - созданы комфортные и безопасные условия.
Работники госконтроля следят за проведением ЦТ и ЦЭ
За соблюдением законодательства в ходе вступительной кампании следят работники Комитета госконтроля. Главная задача - равные условия для выпускников и абитуриентов. На базе Комитета создана рабочая группа, которая рассматривает письменные и устные обращения. В Минске и всех регионах работают телефоны горячих линий.
Виктор Бурло, замначальника главного управления Комитета госконтроля Беларуси:
"В рабочую группу на сегодняшний день уже поступило 52 обращения. Но это обращения, которые касались в основном несвоевременной регистрации на централизованные испытания. Все обращения рассмотрены, принято решение комиссионно о том, чтобы допустить всех для сдачи централизованных испытаний в резервные дни. Работа продолжается по вступительной кампании до 1 сентября, до отчета главе государства по вступительной кампании".
Около 200 специалистов Комитета государственного контроля по всей стране задействованы в мероприятиях. В каждом университете за комфорт ребят отвечает оргкомитет.
За комфорт ребят отвечает оргкомитет
Виктор Кочин, проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ:
"Питьевой режим, каждая аудитория обеспечена водой. Это климатический режим. Аудитория, которая выходит на солнечную сторону, оборудована кондиционерами. Это и комфортные условия размещения и много-много другого для того, чтобы действительно ребята не думали ни о чем, а показывали свой максимально возможный результат".
Анна Королева, ответственный секретарь организационной комиссии БГУ по проведению ЦЭ и ЦТ:
"Ребята, которые используют средства коммуникации, будут удалены из аудитории. Ребята, которые пришли на централизованный экзамен и централизованное тестирование без оригинала паспорта, не впускаются в аудиторию".
Строгий контроль за соблюдением правил
Сегодня за нарушение времени выполнения работы и наличие мобильного телефона удалены из аудитории два человека. Всего 143 абитуриента не явились на экзамен.
Второй ЦЭ сдали 56 766 белорусов
Большинству выпускников осталось сдать одно ЦТ, затем - с волнением ждать результатов и выбирать вуз, а значит, и будущую профессию. Следующий этап - 2 и 5 июня в зависимости от предмета.