Выпускники вузов Беларуси отмечают праздник в Футбольном манеже

У тех, кто уже окончил вузы и держит диплом в руках, 27 июня большой праздник - Республиканский бал выпускников. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил выпускников учреждений высшего образования с успешным окончанием учебы и началом очередной главы истории, которую они пишут сами.

В Футбольном манеже Минска собрались вчерашние студенты из всех регионов страны. В основе шоу этого года - киноконцепция. Каждый учебный год привязан к событиям государственного масштаба.