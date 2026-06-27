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Выпускники вузов Беларуси отмечают праздник в Футбольном манеже

У тех, кто уже окончил вузы и держит диплом в руках, 27 июня большой праздник - Республиканский бал выпускников. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил выпускников учреждений высшего образования с успешным окончанием учебы и началом очередной главы истории, которую они пишут сами.

В Футбольном манеже Минска собрались вчерашние студенты из всех регионов страны. В основе шоу этого года - киноконцепция. Каждый учебный год привязан к событиям государственного масштаба.

В зале работают съемочные группы, которые ловят живые эмоции и прямо на месте монтируют финальный ролик. Делимся происходящим (подробности в видео).

Разделы:

ОбществоМолодежь

Теги:

балвыпускники