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Выпускники вузов Беларуси отмечают праздник в Футбольном манеже
Автор:Кристина Сущеня
У тех, кто уже окончил вузы и держит диплом в руках, 27 июня большой праздник - Республиканский бал выпускников. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил выпускников учреждений высшего образования с успешным окончанием учебы и началом очередной главы истории, которую они пишут сами.
В Футбольном манеже Минска собрались вчерашние студенты из всех регионов страны. В основе шоу этого года - киноконцепция. Каждый учебный год привязан к событиям государственного масштаба.
В зале работают съемочные группы, которые ловят живые эмоции и прямо на месте монтируют финальный ролик. Делимся происходящим (подробности в видео).