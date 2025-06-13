Выпускные вечера пройдут сегодня во всех школах страны

По всей стране сегодня пройдут торжественные мероприятия, посвященные вручению документов об образовании. По традиции местом проведения торжеств станут школы и гимназии. В 20:00 в учреждениях образования начнутся торжественные мероприятия. Это официальная первая часть и, конечно, концертно-развлекательная и танцевальная программа. Ее, к слову, готовят сами учащиеся. Какие чувства сегодня испытывают выпускники и их родители и как готовятся к празднику.