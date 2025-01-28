"Высочайшая оценка". Карпенко прокомментировал персональные санкции Великобритании

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Выборы в Беларуси прошли по всем стандартам демократии, а западным странам нужно поучиться такой открытости процесса. Данное заявление сделали представители миссии наблюдателей из Ирана во время встречи с председателем ЦИК Игорем Карпенко.
Он довел до миссии результаты выборов, высокий процент явки по всей стране впечатлил делегацию. Наблюдатели от Ирана работали на самых разных избирательных участках, представители отметили организацию на высшем уровне и отсутствие нарушений.
Али Кешвари, представитель собрания Исламского совета Ирана:
"Главным отличием в избирательных процессах наших стран является то, что в Беларуси есть процедура досрочного голосования. В Иране же все выборы проводятся в один день. И то, что в Беларуси было приглашено такое большое количество международных наблюдателей с разных стран, подтверждает - выборы были организованы прозрачно и ясно. Что касается непризнания Западом результатов выборов, проведение свободных выборов и является подтверждением того, что страна проводит свой независимый курс".
Итоговое заседание ЦИК пройдет 3 февраля. В общении с журналистами Игорь Карпенко отметил, что для Центризбиркома очень важна честная, объективная оценка происходящих политических процессов, а также прокомментировал введенные вчера персональные санкции Великобритании.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
"Это я оцениваю как самую высочайшую оценку своей деятельности и деятельности нашей комиссии по проведению избирательного процесса. Ну, а те, кто вводит эти санкции, мы же реально понимаем, их интересует не то, как организован процесс, соответствует ли он национальному законодательству, их интересует результат. Если результат будет тот, который им нужен, тогда они будут его оценивать совершенно по-другому. А мы выборы проводим для себя, в интересах своей страны, своего народа. И знаете, есть такая поговорка, что у Англии нет друзей, а у Англии есть интересы. Так вот, надо ее немножко скорректировать англичанам в Великобритании и понять, что в конце концов в мире есть много стран, у которых тоже есть свои интересы. И нельзя строить свое благополучие за счет ущемления интересов других стран и ущемления их благополучия".
Также Игорь Карпенко отметил, что в ЦИК не поступало никаких жалоб после выборов Президента. Политику открытости Центризбирком продолжит и дальше.