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Высокая патриотическая нота "Марафона единства" прозвучала в Новополоцке
Автор:Нина Можейко
Новополоцк принял "Марафон единства"! Насыщенная двухдневная программа завершилась концертом "Если едины мы". Название отражает суть акции: только когда мы вместе, мы сила. Без напора, но зато с любовью акция проникает в сердца людей.
С высокой патриотической ноты началось утро в марафонском городе - Новополоцке. В местной школе искусств № 1 прошел мастер-класс музыкантов Президентского оркестра Беларуси.
О Беларуси с любовью. Партитурами уроженцев Синеокой. На такой классической базе воспитываем поколения.
В городе, где пахнет нефтью, хорошо знают цену каждому теплому дому. Ведь одна на всех - Новополоцкая ТЭЦ. Здесь трудится около тысячи работников. Они ответственны не только за наш уют - сотни операций на надежных плечах сотрудников и в хрупких запястьях сотрудниц.
Нефтяники сами просили праздника. Новополоцк стал бонусным городом на маршруте марафона. И получили. Президентский оркестр Беларуси как отряд быстрого реагирования выехал на место со своими партитурами. Разделить сцену с лучшими музыкантами страны посчастливилось и совсем юным артистам.
Новополоцк собрал родных. Тех, кто впитал силу Витебской земли и знает цену каждому кирпичику в фундаменте молодого города в исторической колыбели белорусской государственности.
"В такой замечательный вечер в своем родном городе, на своей родной Полоцкой земле я хочу поблагодарить вас за ваш труд, неравнодушие, отношение к нашим проектам, которые реализуются в Беларуси. Низкий вам поклон и спасибо большое. Вы молодцы, вы достойны того, чтобы гордились мы вами, а мы вами гордимся", - со сцены на "Марафоне единства" обратилась Наталья Кочанова.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Мне доводилось все время наблюдать за этой великолепной акцией по телевидению. А когда впервые побывала, окунулась в эту атмосферу в Солигорске, чувства переполняли меня, потому что в такие моменты ты действительно осознаешь причастность к своей родной земле, к своему народу. И это просто великолепно".
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
"Каждый город - это как жемчужина на ожерелье, и она постепенно нанизывается, нанизывается. И это ожерелье становится все красивее и красивее. Почему это важно? Потому что искусство - это самое мирное оружие, но самое действенное и самое влиятельное. Это та сила, которая может заставить человека совершить трудовой подвиг, идти вперед".
Марафон продолжает собирать ожерелье. На очереди - Гродно.
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Высокая патриотическая нота "Марафона единства" прозвучала в Новополоцке
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