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Высокая явка и дисциплинированность - как прошли централизованные экзамены в стране
В стране прошли централизованные экзамены для выпускников 11 классов. Экзамены прошли 26 и 29 мая, наблюдалась высокая явка. В первый день не явились 77 человек, на второй экзамен не пришли 75 человек.
О важных тенденциях вступительной кампании, которые делают этот процесс более прозрачным, справедливым и удобным для выпускников и их семей рассказал министр образования Беларуси Андрей Иванец в "Актуальном интервью".
"Хотел бы отметил достаточно высокую дисциплинированность. В первый день не было удаленных, во второй день были два удаленных (за пронос мобильного телефона и заполнение бланка после окончания времени). Это положительная тенденция, чему способствовал запрет на пронос мобильных и иных цифровых устройств в пункты сдачи экзамена", - заявил Андрей Иванец.
В государственную комиссию поступило порядка 50 обращений. В основном по вопросам перерегистрации на другие предметы и возможности проноса медикаментов для нуждающихся по состоянию здоровья. Все заявления были удовлетворены, чтобы создать комфортные условия для всех выпускников.
"Результаты централизованных экзаменов станут известны до 11 июня. В личных кабинетах абитуриенты смогут увидеть отсканированные копии своих работ, чтобы перепроверить правильность выполнения и начисления баллов. Работы сначала проверяет компьютер, затем два человека синхронно перепроверяют корректность проверки, что гарантирует объективность", - рассказал министр образования Беларуси.