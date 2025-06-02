Высокая явка и дисциплинированность - как прошли централизованные экзамены в стране

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В стране прошли централизованные экзамены для выпускников 11 классов. Экзамены прошли 26 и 29 мая, наблюдалась высокая явка. В первый день не явились 77 человек, на второй экзамен не пришли 75 человек.

О важных тенденциях вступительной кампании, которые делают этот процесс более прозрачным, справедливым и удобным для выпускников и их семей рассказал министр образования Беларуси Андрей Иванец в "Актуальном интервью".

"Хотел бы отметил достаточно высокую дисциплинированность. В первый день не было удаленных, во второй день были два удаленных (за пронос мобильного телефона и заполнение бланка после окончания времени). Это положительная тенденция, чему способствовал запрет на пронос мобильных и иных цифровых устройств в пункты сдачи экзамена", - заявил Андрей Иванец.

В государственную комиссию поступило порядка 50 обращений. В основном по вопросам перерегистрации на другие предметы и возможности проноса медикаментов для нуждающихся по состоянию здоровья. Все заявления были удовлетворены, чтобы создать комфортные условия для всех выпускников.