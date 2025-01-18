Выставка "Книги в дар Президенту" приехала в гости в Гродно - значимость экспонатов оценили гости

Прийти к читателю, тогда белорусы будут чаще посещать библиотеки. Выставка "Книги в дар Президенту" приехала в гости в Гродненскую областную библиотеку. С коллективом и приглашенными гостями оценили литературные экземпляры и обсудили будущее книгопечатания страны. Благодаря таким масштабным площадкам, как "Марафон единства" книгу удастся сберечь и популяризировать.

Вадим Гигин, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Надо понимать, что меняется время. И нам, кто работает в этой сфере, не надо стараться быть модными, а вести за собой читателя. Это новые формы, новые методы работы, это электронные ресурсы. И, поверьте, читатель у нас благодарный. Нужно слышать людей, слушать и не ждать, пока к тебе придут. Нет такой профессии - просто ждать читателя. Нужно приходить к читателю".

Депутат отметил, что то, что делается на Дне белорусской письменности, в ходе фестивалей, на "Марафоне единства" - все это показывает, что люди ждут правдивого слова. "Просто мы должны уметь до них донести. И поверьте, мы учимся и уже кое-что умеем", - заверил он.