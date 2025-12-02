Выставка "Моя Беларусь", приуроченная к ВНС, будет длиться два месяца

Подготовка ко второму заседанию VII Всебелорусского народного собрания - на финишной прямой. Важное общественно-политическое событие нашей страны пройдет 18-19 декабря.

Накануне об этом говорили на заседании оргкомитета. Его провел премьер-министр Александр Турчин. В течение двух дней делегатам предстоит заслушать послание главы государства и утвердить Программу социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку. К ВНС будет приурочена выставка "Моя Беларусь". Как и прошлой зимой, она пройдет в Минском международном выставочном центре.

"Выставка будет работать в течение двух месяцев. Откроет она свои двери ближе к концу декабря и будет проходить в январе и феврале. Все посетители смогут насладиться и увидеть то, чего не смогли увидеть в прошлом году", - отметил директор национального выставочного центра "Белэкспо" Сергей Баран.