Выставка "Образование и карьера" открылась в Минске

В Минске открылась 23-я специализированная выставка "Образование и карьера". На ней представлены экспозиции более 120 учебных заведений и свыше 40 предприятий.

В течение четырех дней студенты, абитуриенты, школьники и их родители могут получить полезную информацию о новых специальностях вузов и колледжей, встретиться с их представителями, узнать о востребованных профессиях и даже познакомиться с будущим работодателем.

"Образование и карьера"

Это своего рода уникальная площадка для диалога между учреждениями образования, работодателями и теми, кто находится на пороге выбора своего профессионального пути. В этом году тема выставки - "Образование для экономики будущего". Ее главная цель - синхронизация запросов рынка труда и системы образования.

География и состав участников впечатляют. Свои экспозиции представили 46 вузов и 76 колледжей со всей Беларуси. Также представлены заказчики кадров: 42 организации из отраслей промышленности, архитектуры и строительства, сельского и лесного хозяйства. На их стендах будущие специалисты смогут пообщаться с потенциальными работодателями и узнать о перспективах карьерного роста.

Образовательная программа обещает быть насыщенной. На главной сцене запланированы презентации учреждений образования и организаций - заказчиков кадров. Посетители смогут принять участие в более чем 30 мастер-классах, включая занятия по цифровым технологиям, креативному мышлению и профориентации. Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в блиц-тестах по 14 учебным предметам, викторинах и интерактивных играх.

В прошлом году выставку "Образование и карьера" посетили более 18 тыс. человек. В 2026-м организаторы готовятся принять еще больше гостей.