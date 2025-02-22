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Выставка техники, цветы к монументам Победы, концерт - Минск приглашает всех на масштабный праздник
Беларусь отмечает День защитников Отечества и Вооруженных Сил. Поздравления принимают те, кто стоит на страже мира, нашей безопасности и семейного благополучия. С праздником соотечественников, ветеранов и военнослужащих поздравил Президент.
В год 80-летия Победы в знак памяти и уважения сегодня к стеле "Минск - город-герой" возложили цветы. К торжественному мероприятию присоединились представители администрации города, общественных и молодежных организаций и ветераны. Немного позже у стелы пройдет и народное возложение.
Представители общественных организаций и школьники каждого района Минска приедут сюда, чтобы сказать спасибо за мир тем, кто совершил подвиг во время войны и тем, кто хранит спокойствие на нашей земле сегодня.
Андрей Бугров, председатель Минского координационного совета общественных объединений и политических партий: "Конечно, наше гражданское общество всегда целиком и полностью поддерживало тех людей, которые обеспечивают защиту нашей Родины. И сегодня, в этот праздник, хочется пожелать искренне защитникам Отчизны, защитникам Беларуси крепкого здоровья, мира, благополучия и спасибо за то, что на нашей белорусской земле мир, спокойствие и такая прекрасная красота".
Сегодня всех минчан и гостей города белорусские военные приглашают на масштабный праздник. Площадки развернулись в торговых центрах "Столица" и "Першы гандлёвы".
Можно будет посетить выставку военной техники, где представят новейшие образцы вооружения нашей армии.
В праздничной программе также - фотозона и концерт с выступлением оркестра.