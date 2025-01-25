Выставки и фотоотчет - в Минске 25 января продолжили работу площадки "Марафона единства"

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Бонус для жителей и гостей Минска - 25 января в столице продолжают работать площадки "Марафона единства".
Тематические выставки проходят по всему городу. Интерактивные экспозиции новых разработок в робототехнике Минского технопарка, колоритные площадки белорусского соломоплетения. Можно даже пройти мастер-класс по вышивке рушника.
Тамара Свистунова, ведущий экономист ГПТО "Белхудожпромыслы": "Наша задача - возрождение и сохранение промыслов, поэтому у нас представлены Слуцкие пояса - достояние нашей республики. Они были воссозданы по образцам 18-19 веков, делались они вручную на слуцких мануфактурах".
В программе 25 января заявлено больше десяти площадок с выставками. Достижения белорусской промышленности, культурное наследие и история Великой Победы - все это нашло отражение в фотографиях и оригинальных документах. В Национальной библиотеке Беларуси проходит фотоотчет "Марафона единства", на котором запечатлены яркие моменты и воспоминания масштабного праздника со всей страны.
Фото: sb.by