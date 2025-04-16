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"Вызывали у многих шок и трепет" - почему в Беларуси не удалось демонизировать идеологию государства
В Беларуси с самого начала суверенной истории пытались демонизировать такие понятия, как идеология, пропаганда. Почему эта затея повалилась, рассказал первый секретарь ЦК КПБ Сергей Сыранков в "Актуальном интервью".
"В начале 1990-х и практически до 2000-х эти термины вызывали у многих шок, некий трепет", - заметил первый секретарь ЦК КПБ.
Сергей Сыранков:
"Эти попытки (демонизировать понятия - прим. ред.) не удались. Время, история, вызовы и угрозы, с которыми сегодня сталкивается суверенное белорусское государство, доказывают, что сформировать предвзятое отношение или в некотором смысле даже боязнь перед государственной идеологией у белорусского народа не удалось".
И Президент Беларуси Александр Лукашенко, по словам первого секретаря ЦК КПБ, подчеркивал, что белорусы всегда находились на пути поиска основных смыслов и идей своего государства: кто мы такие, с какой идеей идем в будущее, для чего, какие задачи ставим, какие цели преследуем. И этому поиску как раз помогает Директива № 12 "О реализации основ идеологии белорусского государства". "Запрос на выход этого документа шел снизу", - считает Сергей Сыранков.
Документ составить, как сказал гость "Актуального интервью", было непросто: "Честь и хвала разработчикам этого нормативного правового акта, которым удалось, используя простые, незамысловатые термины, сформулировать базисы и ценности, которые выступают скрепами белорусского общества.
"Она (Директива - прим. ред.) имеет достаточно серьезный программный характер, содержит ряд конкретных управленческих поручений, которые должны быть реализованы не только по всей вертикали госвласти, но и во всех сферах и формах общества, в частной сфере в том числе", - отметил он.
Он также обозначил, что каждый руководитель предприятия, в том числе частного, должен понимать личную сопричастность к судьбе и развитию государства и белорусского общества. Он должен понимать, что за ним стоит его трудовой коллектив, его люди.
Директива № 12 "О реализации основ идеологии белорусского государства" была подписана Александром Лукашенко 9 апреля.