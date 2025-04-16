"Вызывали у многих шок и трепет" - почему в Беларуси не удалось демонизировать идеологию государства

В Беларуси с самого начала суверенной истории пытались демонизировать такие понятия, как идеология, пропаганда. Почему эта затея повалилась, рассказал первый секретарь ЦК КПБ Сергей Сыранков в "Актуальном интервью".

"В начале 1990-х и практически до 2000-х эти термины вызывали у многих шок, некий трепет", - заметил первый секретарь ЦК КПБ.

Сергей Сыранков:

"Эти попытки (демонизировать понятия - прим. ред.) не удались. Время, история, вызовы и угрозы, с которыми сегодня сталкивается суверенное белорусское государство, доказывают, что сформировать предвзятое отношение или в некотором смысле даже боязнь перед государственной идеологией у белорусского народа не удалось".

Сергей Сыранков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f2aa22f6-c7da-4454-a953-170f03f4f40d/conversions/87646ccd-7318-4e84-a11b-cf83ebeae99c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f2aa22f6-c7da-4454-a953-170f03f4f40d/conversions/87646ccd-7318-4e84-a11b-cf83ebeae99c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f2aa22f6-c7da-4454-a953-170f03f4f40d/conversions/87646ccd-7318-4e84-a11b-cf83ebeae99c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f2aa22f6-c7da-4454-a953-170f03f4f40d/conversions/87646ccd-7318-4e84-a11b-cf83ebeae99c-xl-___webp_1920.webp 1920w Сергей Сыранков

И Президент Беларуси Александр Лукашенко, по словам первого секретаря ЦК КПБ, подчеркивал, что белорусы всегда находились на пути поиска основных смыслов и идей своего государства: кто мы такие, с какой идеей идем в будущее, для чего, какие задачи ставим, какие цели преследуем. И этому поиску как раз помогает Директива № 12 "О реализации основ идеологии белорусского государства". "Запрос на выход этого документа шел снизу", - считает Сергей Сыранков.

Документ составить, как сказал гость "Актуального интервью", было непросто: "Честь и хвала разработчикам этого нормативного правового акта, которым удалось, используя простые, незамысловатые термины, сформулировать базисы и ценности, которые выступают скрепами белорусского общества.

"Она (Директива - прим. ред.) имеет достаточно серьезный программный характер, содержит ряд конкретных управленческих поручений, которые должны быть реализованы не только по всей вертикали госвласти, но и во всех сферах и формах общества, в частной сфере в том числе", - отметил он.

Он также обозначил, что каждый руководитель предприятия, в том числе частного, должен понимать личную сопричастность к судьбе и развитию государства и белорусского общества. Он должен понимать, что за ним стоит его трудовой коллектив, его люди.