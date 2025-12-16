Взлетают выше к мечте: как пилоты-курсанты БГАА учатся покорять небо

Если мечта настоящая, то никакие расстояния и причины ей точно не будут помехой. Четыре с половиной года назад девять белорусов и один россиянин решили, что небо - это не просто их мечта, а настоящее призвание, даже если ни разу и не видели, что делается за облаками.

У каждого из них была своя дорога в авиацию. Так высоко Беларусь еще не взлетала, но время показало, что курс держим верно и можем взять любой крутой вираж. Еще задолго до 2020 года, когда первый курс первых пилотов гражданской авиации начал штудировать сложное летное дело, в Белорусской государственной академии авиации (БГАА) решили, что пилоты нужны, да и спрос на таких элитных асов есть. Да, белорусы любят летать, но также есть и база, чтобы научить курсанта управлять крыльями.

На старте начали штудировать международный опыт и готовить учебные планы. Быть первым в любом деле - всегда ответственно и важно.

Игорь Яцкевич, ректор БГАА:

"Первый набор во многом уникальный, потому что это очень смелые ребята, которые уже обладали значительными компетенциями. А вообще ажиотаж вокруг этой специальности всегда был очень серьезным и высоким, потому что в обыденном восприятии авиация в основном ассоциируется с пилотами, хотя они являются всего лишь верхушкой айсберга, и для того, чтобы борт набрал высоту и работал нормально в штатном режиме, работает огромная команда специалистов".

Игорь Яцкевич

Что такое дружеское и профессиональное надежное плечо, учились понимать здесь, в стенах академии, когда пошагово с земли поднимались в небо. В Беларусь постигать все тонкости гражданской авиации едут и из России. "Самолеты в прекрасном техническом состоянии, нет никаких проблем с налетом. Это стало для меня решающим фактором. Все 4,5 года провел в прекрасной компании моих однокурсников, а также в прекрасном вузе", - поделился курсант-пилот Белорусской государственной академии авиации Егор Чабдаров.

На первом курсе учатся и две девушки. Руководство академии заверило, что в целом у прекрасного пола очень стрессоустойчивый организм, и они порой посильнее парней.

"Как девчонке, мне было очень тяжело. На парах по конструкции двигателей было сложновато. Парни уже все это знают, исходя из автомобилей, а я вообще была далека от этого. Поначалу было очень тяжело, но благодаря усердию это становилось проще, и преподаватели хорошо относились, объясняли упрощенно для девчонок, и одногруппники поддерживали, помогали понять", - рассказала курсант-пилот Белорусской государственной академии авиации Яна Пасиницкая.

Курсанты-пилоты БГАА на занятиях

Кроме математики, русского и белорусского, английского языков, нужно было пройти и медкомиссию, получить отметку "годен", а также сдать все нормативы по физкультуре. Экзамены по физической подготовке включали обычный бег, бег 1,5 км, подтягивания. Но в процессе обучения ребята столкнулись с еще более жесткими нормативами. Как отметил начальник отдела летной подготовки Белорусской государственной академии авиации Виталий Мелешко, все поступившие в вуз учились очень хорошо в школе, по ее окончании у всех был высокий средний балл, но самое главное, что курсанты не просто проснулись и сказали, что хотят быть пилотами, а они к этому шли целенаправленно.

Психологическая подготовка пилота важна отнюдь не меньше, а даже больше, чем профессиональная, поэтому кроме экзаменов будущие пилоты проходили и собеседования. Спрашивают на собеседовании и про мотивацию, почему пришел именно в пилоты. Здесь важно понимание у вчерашнего школьника важности этой сферы для государства в целом, ведь девиз академии - "Надзейныя крылы - бяспека Айчыны". Ректор вуза обратил внимание, что человек должен иметь патриотические убеждения и готов осваивать профессию для того, чтобы приносить пользу не только своей семье, но и в первую очередь понимать важность задач, которые ставят перед ним общество и государство.

Курсанты-пилоты БГАА в тренажерном самолете

Командир авиационного отряда Национальной авиакомпании "Белавиа" Олег Салтовский заметил, что в академии также обращают внимание и на уровень IQ. "Призываем читать книги на бумажных носителях, в первую очередь художественную литературу, не пользоваться калькулятором, а тренировать счет в уме. Это помогает сконцентрироваться в лимите времени", - объяснил он.

Специальная подготовка профессионалов, которые всегда на виду, и оттачивание всех элементов до автоматизма на тренажерах происходит и в кабине пилота. Но первая ступень - получение крепкой теории в стенах БГАА, где изучают аэродинамику, метеорологию и всю техническую часть воздушных судов.

Летать намного интереснее, но теория тоже является важным моментом в обучении. Без этого практика будет не так хорошо идти. Дарья Комарчук, курсант-пилот Белорусской государственной академии авиации

После того как теория изучена на все 100 %, можно переходить и на тренажеры - летный навигационный двухмоторный самолет и процедурный тренажер. Курсант-пилот Белорусской государственной академии авиации Матвей Туровец признался, что перед самостоятельным полетом на первой практике ему снился заход на посадку, высота и скорость, однако молодой человек в реальности сделал все, как было надо.

Матвей Туровец

На тренажерах отрабатывают расположение основных систем и блоков управления в кабине пилота. Работа с панелями должна быть доведена до автоматизма, чтобы ребята могли дотянуться до каждой, как говорится, с закрытыми глазами. Пилотажный и летный навык, убежден Игорь Яцкевич, нужно отрабатывать. Это сравнимо с шахматами: можно сколько угодно продумывать ходы, но в результате все равно он делается один. "Когда изучаешь всю начинку самолета, его схему, компоновку, структуру, двигатели, их принцип работы, становится многое понятно, а в процессе полета станет ясно, что последует за выпуском механизации либо за выпуском шасси", - дополнил курсант-пилот Белорусской государственной академии авиации Клим Коин.

Любая стрессовая ситуация - человеческий фактор, поэтому необходимо умение применить знания, которые получил ранее, а где-то и навык, доведенный до автоматизма, ведь самолет в воздухе, как машину на обочине трассы, не остановить. "Пилот должен уметь летать руками. Он должен автоматизировать свой навык таким образом, чтобы в ручном режиме управлять самолетом, принимать решения за доли секунды. А когда мы говорим, что пилот должен летать руками, это означает, что рассчитывать на то, что автопилот тебя вытащит, это неправильный момент в подготовке пилота", - заявил Игорь Яцкевич.

приборная панель самолета

Тренажерный комплекс не иначе как уникальное место и не называют, так как является единственным в Беларуси. Появился он в 2024 году. Там налажена тесная связка "земля-воздух", - то есть все, как на будущем рабочем месте, где нужна максимальная концентрация и отсутствие суеты. Навыки отрабатывают пилоты с диспетчерами, ведь важно понимать друг друга, чтобы и в настоящем полете было все без сбоев.

Анна Мацкевич, замдекана факультета гражданской авиации Белорусской государственной академии авиации:

"Это не только позволяет отточить все навыки речи и довести ее до автоматизма, но и дисциплинирует. Они знают, как отрабатывать нештатные ситуации, любые погодные условия, любые аварийные ситуации. Здесь они это отработают, чтобы в небе чувствовать себя комфортно, спокойно при реальном управлении воздушным судном".

У каждого курсанта должно быть по 40 часов налета на тренажерах. Виртуальный взлет и посадка не легче, чем настоящие. Рядом находится опытные инженеры-инструкторы, а сам тренажер помогает закрепить то, что называют рутиной, и разные нештатные ситуации.

курсант-пилот за штурвалом тренажерного самолета

Летная практика, пожалуй, оказывается самой желанной и самой волнительной. Сначала она проходит с инструктором, а после и самостоятельно, когда курсант один в кабине, и все зависит только от него. В академии говорят, что это настоящее событие для каждого будущего пилота.

"Самостоятельный первый полет запоминается, потому что находишься в кабине сам, инструктора нет, никто ничего подсказать не может. Сам взлетаешь и понимаешь, что ты один находишься в воздухе, и ответственность лежит на тебе", - рассказал курсант-пилот Белорусской государственной академии авиации Егор Галузо.

Покорять небо студенты начали после второго курса. Свой первый полет, да и второй, и третий, конечно, все снимали на камеру телефона, но многое и так отчетливо помнится, потому что всегда испытываются сильные эмоции. "Перед взлетом мое тело все покрылось мурашками. Я взлетел, и у меня глаза широко раскрылись, - с улыбкой поделился воспоминаниями Матвей Туровец. - Это незабываемые эмоции и ощущения, ведь сам же управляешь. Это на всю жизнь запомнится".

самолет в небе

Отлетать сначала нужно на одномоторном самолете, и только после на двухмоторном, при этом на каждый получить нужно лицензии, но мечты, понятно, ведут в большую авиацию.

"У нас есть традиция: после первого самостоятельного полета курсанта подбрасывают три раза и ловят его на руки, не дают ему становиться на землю, а потом обливают холодной водой, чтобы он свой пыл умерил", - рассказал курсант-пилот Белорусской государственной академии авиации Александр Паркалов.

Учиться всю летную жизнь пилотам нужно быть готовым. Новый тип самолета и, как следствие, новый багаж знаний, потому что не так просто "сесть" с одного крыла на другое, поэтому тренажерная подготовка не закончится даже тогда, когда начнется настоящая профессиональная жизнь. Кстати, параллельно с полетами в небе постоянно будут "летать" и на земле.

У каждого выпускника за плечами насчитывается минимум 150 часов, проведенных за штурвалом самолета. Взлет всем пилотам первого выпуска БГАА разрешен. Госэкзамен принимали летчики-практики Национальной авиакомпании "Белавиа".

Олег Салтовский:

"Я в конце экзамена выдал оценку 4.51 по советской шкале. Цель была одна, чтобы людям было к чему стремиться. Добротный хорошист лучше дутого отличника, поэтому оцениваю очень высоко. Это хорошая группа и заслуженные оценки. Было поставлено семь десяток, три девятки. А на становление сильного пилота уходит минимум 15-20 лет ".

Олег Салтовский

Кстати, шестеро выпускников уже стали частью большой семьи "Белавиа", также летать юные авиаторы будут и на транспортных самолетах, в МЧС и в бизнес-авиации. Все они получили квалификацию инженеров-пилотов по специальности "Летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации". Они знают, как работают все бортовые системы самолета, знают, чего хотят.

Ежегодно команда белорусских пилотов гражданской авиации будет становиться все больше. К тому же учим летать и студентов из других стран, поэтому первые кадры с высоты птичьего полета у многих в памяти останутся именно из Беларуси. В Белорусской государственной академии гражданской авиации начинается их длинный полет.

Подробнее о пилотах гражданской авиации Беларуси, их пути в небо и мечте, которая оказалась сильнее любых расстояний, смотрите в специальном репортаже.