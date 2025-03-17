Взрывоопасная работа - какими современными технологиями вооружены белорусские саперы

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В Беларуси 18 марта отмечается день внутренних войск. Только с начала 2025 года саперы взрывотехнического центра обезвредили и уничтожили порядка 250 опасных находок.

"Наше подразделение занимается разными видами работ. Одним из направлений является обезвреживание невзорвавшихся боеприпасов, подозрительных предметов, снарядов и боеприпасов времен Великой Отечественной войны, также и современных", - рассказал командир специальной саперной группы.

Саперы взрывотехнического центра внутренних войск работают не только в столичном регионе, но и выполняют задачи во всех уголках страны. Основная же задача подразделения - первоначальная подготовка специалистов.

Де-факто взрывотехнический центр находится на базе войсковой части 5448, дю-ре относится к спецотряду "Рысь". Впрочем, здесь география не важна, ведь специалистов в центре готовят для всей Беларуси.

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Такое базирование дало свои плоды. Например, современные саперы работают совместно с операторами дронов. И здесь речь идет не только о разведке и наблюдении, но и непосредственно о разминировании.

Начальник центра спецназначения применения БПЛА и РЭБ:

"Нам указывают примерную точку, где упал боеприпас или находится расчет. Поднимается бесплотный летательный аппарат, производит разведку местности, подтверждает нахождение боеприпаса, и дальше производится разминирование с помощью взрывчатых приспособлений".

Взрывотехнический центр был создан в мае 2003 года. С того времени подразделение успешно развивается и не только в техническом плане, но и берет на вооружение самый актуальный опыт. Сегодня в каждом отряде внутренних войск должен быть свой специалист по работе со взрывчаткой.

"Мы перенимаем опыт и берем на вооружение все передовые технологии. Это специальное оборудование для обезвреживания и уничтожения взрывоопасных предметов, мобильные робототехнические комплексы и другое специальное оборудование. Очень много изделий и изобретений сотрудники взрывотехнического центра делают своими руками. Данные изделия мы успешно применяем как в процессе обучения, так и при выполнении служебно-боевых задач", - обозначил начальник взрывотехнического центра внутренних войск МВД Беларуси Владимир Мукасеев.

Кроме взрывотехников для нужд белорусских силовиков, центр готовит и специалистов для союзников - репутация позволяет. Как говорят сами саперы, в их деле такая вещь, как обмен опытом не просто слова.

Николай Карпенков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b66d06e-020f-493e-b037-73600a1c9e4c/conversions/757ad648-3422-48b1-8296-e0ca9f88904f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b66d06e-020f-493e-b037-73600a1c9e4c/conversions/757ad648-3422-48b1-8296-e0ca9f88904f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b66d06e-020f-493e-b037-73600a1c9e4c/conversions/757ad648-3422-48b1-8296-e0ca9f88904f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b66d06e-020f-493e-b037-73600a1c9e4c/conversions/757ad648-3422-48b1-8296-e0ca9f88904f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Николай Карпенков, замминистра внутренних дел Беларуси - командующий внутренними войсками:

"Все, что новое, передовое на специальной военной операции есть, через спецназ ими принимается. И, скажем так, приемы по разминированию, по обезвреживанию берутся нашими саперами на вооружение. Кроме всего прочего, эти саперы обучают наше подразделение специального назначения. Это значит больше обученных людей, которые могут грамотно провести осмотры для того, чтобы не допустить совершения какого-либо террористического акта или какого-то экстремистского действия. Поэтому одно сподвигает развитие другого. И наши спецподразделения за счет этого увеличились, повысился их боевой потенциал".