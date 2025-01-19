Взрывы конструкций и ликвидация паводков - чем еще занимается РОСН "Зубр" МЧС

Наряду со всеми подразделениями выполняем задачи по тушению пожара, спасению людей, ликвидации химических аварий. Мы готовы работать как в повседневном режиме в виде простой пожарной части, так и привлекаться на наиболее сложные аварии и чрезвычайные ситуации.

Игорь Зарембо