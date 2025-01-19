Взрывы конструкций и ликвидация паводков - чем еще занимается РОСН "Зубр" МЧС

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Республиканский отряд специального назначения "Зубр" направлен на выполнение самых сложных задач. Но сталкиваются ли бойцы этого отряда с повседневными задачами. Какие функции может выполнять "Зубр"? Об этом рассказал в "Актуальном интервью" начальник РОСН "Зубр" МЧС Игорь Зарембо.
Наряду со всеми подразделениями выполняем задачи по тушению пожара, спасению людей, ликвидации химических аварий. Мы готовы работать как в повседневном режиме в виде простой пожарной части, так и привлекаться на наиболее сложные аварии и чрезвычайные ситуации.
Отряд может реагировать на все внештатные ситуации по всей Беларуси. Например, летом 2024 года "Зубр" привлекался в Гомельскую область для ликвидации паводков. Бойцы уполномочены проводить взрывы нестабильных конструкций.
Отряд называется Республиканский отряд специального назначения так, потому что он подчиняется Республиканскому центру управления и реагирования на ЧС. Именно по оценке последних специалисты "Зубра" привлекаются на масштабные и сложные задачи.
Начальник дополнил, что масштабными проблемами считаются те, на которых уже не могут справиться местные подразделения МЧС.
Фото: sb.by