XXX Международный минский форум "Здравоохранение Беларуси - 2025" стартовал в Минске

Актуальные вопросы в области здравоохранения, обмен опытом и инновационными разработками. В столице стартовал юбилейный XXX Международный минский форум. В этом году он прирос участниками.

Масштабы сегодняшнего форума впечатляют: 8 стран мира - Беларусь, Россия, Венгрия, Египет, Иран, Китай, Турция и Швейцария и более 190 экспонентов. Из года в год Международный минский форум собирает в одном месте широкую медицинскую общественность из всех регионов нашей республики, профессионалов, которые работают в системе здравоохранения, а также учреждения образования медицинского профиля, представителей госструктур и деловых кругов.

И такой интерес к площадке неслучайный. В одном месте собраны последние инновационные решения крупнейших белорусских и зарубежных компаний, которые повышают качество и делают медицинское обслуживание доступным.

Как помочь неоперабельному пациенту с онкозаболеванием всего за несколько сеансов? Эту задачу со звездочкой безопасно решил Росатом. На выставке - последний образец современного гамма-терапевтического комплекса "Брахиум". Он обеспечивает точечное воздействие на патологический очаг с минимальным влиянием на здоровые ткани.

Медицинская ассоциация провинции Сычуань участие в выставке принимает впервые. 4 ведущих клиники региона и столько же производителей медицинского оборудования. Одному из ключевых партнеров Беларуси в сфере здравоохранения сегодня есть что предложить коллегам.