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"Я буду всем рассказывать правду о вашей стране". Итальянца впечатлила Беларусь, люди и вкусная еда
Празднование 80-летия Великой Победы в Минске превратилось в яркое свидетельство единства и силы духа нашего народа. Гости и жители столицы с радостью делились своими искренними эмоциями от увиденного, подчеркивали важность сохранения исторической памяти и преданности идеалам мира.
"Речь Президента, как всегда впечатляет. Глава государства очень четко и ярко дает понять, какая позиция сегодня в нашей Республике Беларусь, какой ценой нам достался мир, и четко дал понять, что мы ни в коем случае не допустим повторения каких-то ошибок, не допустим, чтобы нога врага ступила на нашу территорию. Мы будем защищать наши границы, как и раньше. Демонстрация военной техники также показывает всю мощь нашего белорусского государства", - с гордостью заметил житель Минска.
"Я из Италии. Первый раз в Беларуси. И мне очень повезло попасть на такую великую дату. Я в предвкушении грандиозного зрелища. Столько людей пришло! Я поражен чистотой, отзывчивостью белорусов и вкусной едой. По приезду в Италию я буду всем рассказывать правду о Беларуси", - рассказал о своих впечатлениях житель Италии.
"Благодаря тому, что сейчас не нужно делать визу, естественно, мы воспользовались этой возможностью. И когда я ему предлагала даты, он именно выбрал 9 мая. Много слышал об этом празднике и хотел лично побывать и увидеть парад, увидеть, как это важно для нас, и как это красиво", - подтвердила спутница.
"Для меня это очень значимый день. Мой дедушка воевал, и я счастлива за нашу Республику Беларусь. Я безумно люблю нашего Президента, долгих лет ему жизни, процветания. Мы всегда рядом, мы его не оставим, не бросим при любой ситуации. Да здравствует наша страна!" - с гордостью отметила минчанка.