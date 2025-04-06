"Я испытываю боль": что чувствуют зрители после просмотра концерта-реквиема "Каждый третий"

Укрепляем дружбу, не посягая на чью-либо независимость. Беларусь всегда относится с уважением и добром к тому, что осталось от предков. Они знали не понаслышке, к чему привело желание нацистов превзойти другие нации. К сожалению, мы никогда не узнаем точные цифры погибших за мир.

На сцене Дворца Республики перед началом концерта-реквиема "Каждый третий" с речью выступила первый заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Надежда Лазаревич. Она назвала страшные цифры и напомнила, сколько в Минске сейчас есть мест, где можно поклониться каждому третьему павшему за мир. Это и Шталаг 352 в Масюковщине, и лагерь смерти Тростенец, и площадь Победы, куда можно еще и возложить цветы, не дожидаясь 9 Мая.

Концерт-реквием - общереспубликанская молитва за каждого погибшего, чья жизнь оборвалась от рук фашистов, которые просто хотели превосходить над всеми нациями.

"Я испытываю боль, сожаление, понимая, что происходило тогда, что пришлось испытать людям. Они боялись как за себя, так и за страну, потому что не знали, что будет завтра. И поэтому я берегу свою страну, делаю все, чтобы такого больше не произошло", - поделилась эмоциями девушка-зритель.

Надежда Лазаревич отметила, что в Минске есть места, о которых должны помнить, должны говорить спасибо тем, кто защищал (например, это Тростенец, где погибли больше 500 тыс. людей, парк Челюскинцев, где захоронено больше 20 тыс. жертв фашизма). Минск не сохранился после Великой Отечественной войны, но его удалось восстановить. И сейчас самое главное - сохранить память победы и память о жертвах.

"У меня большой опыт общения с ветеранами, я часто виделся с ними. При виде таких людей у меня возникает большое уважение к ним, потому что они все это видели и пережили. Я считаю правильным, что в Беларуси поддерживаются такие мероприятия", - выразил мнение молодой человек.

Жанет, заслуженная артистка Беларуси:

"В наших семьях 2, 3, 4 человека, начинаешь проецировать те события на свою семью, считать, кто бы мог погибнуть из твоих близких, если бы жили в то время. Я очень счастлива, что есть возможность участвовать в этом проекте, ведь его основная цель - донести до наших детей и в целом поколения, чтобы оно не допустило повторения тех ужасных событий".