"Я помню это как вчера…": в Минске открылась выставка о подвигах пограничников‑афганцев

Экспозицию организовали Госпогранкомитет и Музей истории Великой Отечественной войны. Рассказывает она об участниках войны в Афганистане. Идея автора проекта Сергея Каржицкого была реализована пресс-службой пограничного ведомства в серии портретов пограничников, выполнявших интернациональный долг в Афганистане.

Наталья Обухова, старший научный сотрудник Музея истории Великой Отечественной войны: "Нас посещают и пограничники, ветераны пограничной службы, учащиеся, суворовцы, кадеты, военно-патриотические классы и многие те, кто был в Афганистане. Эта выставка посвящена людям, которые прошли всю Афганскую войну и о которых в XX веке никто никогда не говорил".