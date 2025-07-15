"Я видела восторженные глаза этих ребят". Кочанова о форуме "Дети Содружества"

В программе у школьников из восьми стран СНГ были встречи, экскурсии, мастер-классы, концерты и танцевальные вечера. Гости больше узнали о Беларуси и представили свою родину. 15 июля посетили Национальную библиотеку и музей Совета Республики, а также встретились со спикером верхней палаты парламента.

"Я видела восторженные глаза этих ребят. Ради этого стоит жить и, конечно, делать все для того, чтобы молодежь наших стран дружила, для того, чтобы они знали хорошо свою историю, для того, чтобы они умели ценить то настоящее, которое есть в наших странах, и, конечно, для того, чтобы они сохраняли мир и дружбу между нашими народами. Это очень важно".