"Я всегда была умным ребенком". 400 баллов набрала на экзаменах Полина Ромашко из Солигорска

На неделе начнется подача документов в вузы для всех абитуриентов. А пока ребята подсчитывают результаты испытаний, выбирают подходящий университет и специальность. Героине нашего следующего материала переживать точно не стоит. У нее 400 из 400 возможных баллов.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f861a13b-c711-4532-b6ce-75a25e063530/conversions/37a1e974-6e93-4b6a-a22a-c6e9b5bcbcb5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f861a13b-c711-4532-b6ce-75a25e063530/conversions/37a1e974-6e93-4b6a-a22a-c6e9b5bcbcb5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f861a13b-c711-4532-b6ce-75a25e063530/conversions/37a1e974-6e93-4b6a-a22a-c6e9b5bcbcb5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f861a13b-c711-4532-b6ce-75a25e063530/conversions/37a1e974-6e93-4b6a-a22a-c6e9b5bcbcb5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Аттестат особого образца, где все на 10 и медаль с золотым блеском как напоминание о безупречных знаниях на всем школьном пути. Наивысшие 100 балов - по всем испытаниям. Абсолютная рекордсменка нынешней вступительной кампании - единственная в Солигорске.

Полина Ромашко:



Родной город - Солигорск

Любимый школьный предмет - физика

Автор научно-исследовательских работ

Участница олимпиадного движения по математике и физике

Хобби - танцы

Сдаст или не сдаст на сто все выпускные испытания, Полина Ромашко не гадала никогда. Девушка с первого класса упорно трудилась, осваивая все школьные дисциплины с одинаковым старанием.

"С первого класса понимала, что точные науки - это мое. Мы начинали готовиться к олимпиадам еще в начальной школе. Но когда в 7-м классе появилась физика, я влюбилась в этот предмет. Мама говорит, что я всегда была умным ребенком. Все это замечали и даже в детском саду говорили, что она первой может рассказать алфавит", - делилась воспоминаниями выпускница гимназии.

Девушка бережно хранит портфолио с достижениями длиной в 11 лет. От Похвальной грамоты за хорошую учебу в первом классе до международных дипломов. Здесь же и напоминание о поездке в образовательный центр для одаренных детей "Сириус" в России. Расцветом научной деятельности вне школы для Полины стал 9 класс.

Укреплять знания по физике за пределами школьной программы помогала руководитель гимназии № 1 Солигорска Евгения Невар. А потому кабинет директора для Полины стал вторым учебным классом, где разбирали по полочкам задачки со звездочкой.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4df7a108-be32-491e-9d02-8f3450b1c497/conversions/752d0d10-8140-479b-9e8a-65a6604d615e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4df7a108-be32-491e-9d02-8f3450b1c497/conversions/752d0d10-8140-479b-9e8a-65a6604d615e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4df7a108-be32-491e-9d02-8f3450b1c497/conversions/752d0d10-8140-479b-9e8a-65a6604d615e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4df7a108-be32-491e-9d02-8f3450b1c497/conversions/752d0d10-8140-479b-9e8a-65a6604d615e-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Полина к нам в гимназию пришла в 8-м классе. Она всегда была заинтересована в изучении физики и математики. Поэтому она сделала шаг навстречу. А дальше мы работали вместе. Полина всегда откликалась, сидели три часа работали. Мы очень гордимся, что Полина была у нас, что она наша выпускница, и вообще мы гордимся за гимназию", - поделилась своими эмоциями директор гимназии № 1 г. Солигорска Евгения Невар.

"У меня экзамены прошли очень гладко, на репетиционных тестированиях возникали вопросы, пересматривала темы, а на экзамене - все как в сказке", - рассказала Полина.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91222b36-fff1-4023-b33c-e928257f565a/conversions/73be0823-9e24-4799-a512-4aa5394cdea2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91222b36-fff1-4023-b33c-e928257f565a/conversions/73be0823-9e24-4799-a512-4aa5394cdea2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91222b36-fff1-4023-b33c-e928257f565a/conversions/73be0823-9e24-4799-a512-4aa5394cdea2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91222b36-fff1-4023-b33c-e928257f565a/conversions/73be0823-9e24-4799-a512-4aa5394cdea2-xl-___webp_1920.webp 1920w