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"Я всегда была умным ребенком". 400 баллов набрала на экзаменах Полина Ромашко из Солигорска
На неделе начнется подача документов в вузы для всех абитуриентов. А пока ребята подсчитывают результаты испытаний, выбирают подходящий университет и специальность. Героине нашего следующего материала переживать точно не стоит. У нее 400 из 400 возможных баллов.
Аттестат особого образца, где все на 10 и медаль с золотым блеском как напоминание о безупречных знаниях на всем школьном пути. Наивысшие 100 балов - по всем испытаниям. Абсолютная рекордсменка нынешней вступительной кампании - единственная в Солигорске.
Полина Ромашко:
Родной город - Солигорск
Любимый школьный предмет - физика
Автор научно-исследовательских работ
Участница олимпиадного движения по математике и физике
Хобби - танцы
Сдаст или не сдаст на сто все выпускные испытания, Полина Ромашко не гадала никогда. Девушка с первого класса упорно трудилась, осваивая все школьные дисциплины с одинаковым старанием.
"С первого класса понимала, что точные науки - это мое. Мы начинали готовиться к олимпиадам еще в начальной школе. Но когда в 7-м классе появилась физика, я влюбилась в этот предмет. Мама говорит, что я всегда была умным ребенком. Все это замечали и даже в детском саду говорили, что она первой может рассказать алфавит", - делилась воспоминаниями выпускница гимназии.
Девушка бережно хранит портфолио с достижениями длиной в 11 лет. От Похвальной грамоты за хорошую учебу в первом классе до международных дипломов. Здесь же и напоминание о поездке в образовательный центр для одаренных детей "Сириус" в России. Расцветом научной деятельности вне школы для Полины стал 9 класс.
Укреплять знания по физике за пределами школьной программы помогала руководитель гимназии № 1 Солигорска Евгения Невар. А потому кабинет директора для Полины стал вторым учебным классом, где разбирали по полочкам задачки со звездочкой.
"Полина к нам в гимназию пришла в 8-м классе. Она всегда была заинтересована в изучении физики и математики. Поэтому она сделала шаг навстречу. А дальше мы работали вместе. Полина всегда откликалась, сидели три часа работали. Мы очень гордимся, что Полина была у нас, что она наша выпускница, и вообще мы гордимся за гимназию", - поделилась своими эмоциями директор гимназии № 1 г. Солигорска Евгения Невар.
"У меня экзамены прошли очень гладко, на репетиционных тестированиях возникали вопросы, пересматривала темы, а на экзамене - все как в сказке", - рассказала Полина.
Ориентир на пути к высшему образованию Полина выбрала давно - это БГУ и факультет прикладной математики и информатики. В преддверии студенчества - лето прогулок по любимому городу, приятных встреч и воспоминаний.